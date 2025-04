Pixel 9 Pro, Unlimited-Tarif & Kopfhörer für insgesamt unter 700 € – wo ist der Haken?

Das Pixel 9 Pro zählt mit zu den besten Smartphones auf dem Markt. Es bietet einerseits eine herausragende Gesamtleistung aus einem schnellen Prozessor, einer hervorragenden Kamera samt Tele-Linse und eine reine Android-Erfahrung ohne lästige Bloatware. Dank mehrerer Jahre Software- und Sicherheits-Updates sollte es auch langfristig noch einen guten Job erledigen. On top kommen cool integrierte KI-Funktionen, die das Smartphone deutlich intelligenter wirken lassen als viele andere Konkurrenten. All das verpackt Google im für mich aktuell schönsten Gehäuse auf dem Smartphone-Markt.

Pixel 9 Pro mit starkem Tarif: 5G und Unlimited mit kleinem Haken

Das Pixel 9 Pro bietet also insgesamt ein richtig gutes Gesamtpaket, das kaum Wünsche offen lässt. Wenn du dir das Smartphone und die Spezifikationen genauer anschauen willst, wirf doch mal einen Blick auf unser Datenblatt. In der MediaMarkt Tarifwelt gibt’s das High-End-Smartphone jetzt zusammen mit dem Tarif O2 Mobile Unlimited on Demand Booster Promo günstiger, als du es überall im Netz einzeln bekommst. Und top Kopfhörer von Google bekommst du sogar noch dazu geschenkt. Der Tarif hat jedoch einen kleinen Haken.

Werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf den hier enthaltenen Tarif. Der O2 Mobile Unlimited on Demand Booster Promo funktioniert so: Du bekommst grundsätzlich pro Tag 10 GB Datenvolumen im 5G-Netz bereitgestellt. Hiermit surfst und streamst du mit bis zu 300 MBit/s äußerst schnell. Das tägliche Datenpaket sollte in der Regel bereits locker für alle möglichen Aktivitäten rund um Social Media, Musik- und Serienstreaming und ähnliches ausreichen. Solltest du das Datenvolumen aber doch einmal sprengen, kannst du jeden Tag unbegrenzt und kostenfrei weitere Daten hinzubuchen. Du kannst also einerseits unbegrenzt viel versurfen, musst aber je nachdem zwischendurch tätig werden. Das ist der kleine Haken, von dem ich eingangs sprach. Für die allermeisten dürfte das aber absolut verkraftbar sein, da man nur in den seltensten Fällen mehr als 10 GB am Tag verbraucht.

Dazu bekommst du außerdem eine SMS- und Allnet-Flat bereitgestellt und EU-Roaming ist auch inklusive. Darüber hinaus schenkt dir MediaMarkt gerade noch die Google-Kopfhörer Pixel Buds Pro mit ANC, die für einen tollen Klang unterwegs sorgen.

So rechnet sich der Deal

Und wie sieht’s mit den Kosten aus? Das Paket aus Smartphone und Tarif kostet dich einmalig 49 Euro Gerätepreis sowie 4,95 Euro Versandkosten. Weiterhin musst du bei Vertragsabschluss einmal 39,99 Euro Anschlusskosten zahlen. Darüber hinaus stehen jeden Monat 24,99 Euro Grundgebühr auf der Rechnung. Bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten kommst du so bei diesem Angebot auf Gesamtkosten in Höhe von 693,70 Euro. An das Pixel 9 Pro allein kommst du gerade aber nirgendwo sonst im Netz für unter 739 Euro (siehe Preisvergleich). Und da ist weder ein Tarif noch Kopfhörer dabei. Selbst wenn du keine Verwendung für die Extras hast, lohnt sich der Deal also.

24 × 24,99 Euro Grundgebühr – insgesamt: 599,76 Euro

49 Euro Gerätepreis

39,99 Euro Anschlusskosten

4,95 Euro Versandkosten

Gesamtkosten über 24 Monate: 693,70 Euro

Pixel 9 Pro mit Unlimited-Tarif zum Schnäppchenpreis holen!

