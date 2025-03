Nicht immer lohnen sich Tarif-Bundles mit Smartphones wirklich. Was auf den ersten Blick wie ein Schnäppchen wirkt, verbirgt bei genauerem Hinsehen manchmal gehörige Mehrkosten. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, wie diesen Deal zum Galaxy S24 Ultra. Denn tatsächlich: Über die 24 Monate Mindestlaufzeit zahlst du für die Kombi aus dem Samsung-Handy und einem 5G-Tarif hier insgesamt sogar weniger, als das S24 Ultra aktuell einzeln kostet! Die monatlichen Kosten von 34,99 Euro fallen mit Blick auf das 300-GB-Datenvolumen ebenfalls überraschend gering aus. Wir stellen dir das Angebot genauer vor und rechnen den Deal für dich durch.

Mit 5G-Tarif günstiger als ohne?! Wir rechnen vor

Gefunden haben wir das Angebot in der Tarifwelt von MediaMarkt. Im Bundle mit dem Galaxy S24 Ultra bekommst du hier den O2 Mobile XL Promo Aktion-Tarif, welcher dir satte 300 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Betreibers bietet. Selbst absolute Vielsurfer sollten hiermit locker auskommen und dank des Grow-Vorteils kommen ohnehin nochmal 10 GB pro Jahr kostenlos dazu. Die maximale Download-Geschwindigkeit liegt bei 300 MBit/s und ist somit obendrein ebenfalls top!

Wirklich beachtlich ist all das mit Blick auf den Preis. Für kurze Zeit kostet dich das Ganze nämlich nur 34,99 Euro im Monat. Dazu kommen einmalig 29 Euro für das Galaxy S24 Ultra sowie eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro und weitere 4,95 Euro Versandkosten. Der Clou: Wer seine alte Rufnummer mitnimmt, bekommt zusätzlich 200 Euro Bonus gutgeschrieben. Das drückt die Gesamtkosten gewaltig.

Rechnest du alles zusammen, kommst du nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten insgesamt auf 713,70 Euro. Und das ist irre wenig, immerhin kostet allein das Galaxy S24 Ultra aktuell mindestens 837 Euro. Rechnerisch sparst du bei dem Deal also jeden Monat über 5 Euro im Vergleich zum reinen Gerätekauf, profitierst dafür aber noch vom starken 5G-Tarif. Klar: Monatlich werden trotzdem 34,99 Euro von deinem Konto abgebucht, die Rechnung zeigt aber zumindest, wie unfassbar gut das Angebot ist.

Galaxy S24 Ultra: Ein Top-Smartphone

Das Samsung Galaxy S24 Ultra bleibt auch mit dem Nachfolgemodell ein echtes Technik-Highlight. Besonders zum Release sorgte etwa Galaxy AI für Aufsehen und weiß auch jetzt noch zu überzeugen. Doch auch abseits der KI-Funktionen hat das Flaggschiff einiges zu bieten. Das 6,8-Zoll-OLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 2.600 Nits liefert beispielsweise eine beeindruckende Bildqualität.

Die wahre Stärke steckt jedoch unter der Haube. Das Galaxy S24 Ultra wird vom Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben und bringt 12 GB RAM sowie 256 GB Gerätespeicher mit. Dies sorgt für eine stets exzellente Performance und ordentlich Speicherplatz. Und den kann man gut gebrauchen, immerhin ist das Samsung-Handy ideal für Hobby-Fotografen geeignet. Allen voran die 200-MP-Hauptkamera, ergänzt durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und zwei Teleobjektive mit 10 und 50 Megapixeln, weiß absolut zu überzeugen.

Ein weiteres großes Plus: Samsung verspricht sieben Jahre Android- und Sicherheitsupdates. Du bist mit dem Galaxy S24 Ultra also sowohl technisch als auch mit Blick auf die Software noch viele Jahre rundum bestens ausgestattet. Und in Kombination mit dem Tarif-Deal ist das Gerät auch endlich mal verhältnismäßig günstig.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Kein Top-Angebot mehr verpassen In unserem Deal-Newsletter liefern wir dir jede Woche aufs neue die besten Angebote aus dem Netz direkt in deine Inbox. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.