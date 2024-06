Irre: MediaMarkt will gerade nur 260 Euro für diesen Dyson Akkusauger

Bei MediaMarkt heißt es gerade: Mehrwertsteuer geschenkt! Noch bis Montagmorgen (10. Juni) reduziert der Elektronikhändler mit ein paar Ausnahmen das gesamte Sortiment. Der Rabatt wird dabei erst im Warenkorb abgezogen und entspricht in etwa der Mehrwertsteuer. Dadurch kommst du gerade besonders billig an einen Akkusauger von Dyson. Aber auch ein Blick auf die weiteren Angebote der Aktion lohnt sich. Eine Übersicht haben wir in diesem Artikel für dich. Hier widmen wir uns hingegen zwei Dyson-Schnäppchen.

Dyson Akkusauger für 260 Euro: Was er kann

Im Angebot bei MediaMarkt ist der Dyson Omni-glide Akkusauger. Das ist ein kleiner und wendiger Stielsauger für Fußböden, Möbel und den Pkw-Innenraum. Er hat eine unglaublich hohe Wendigkeit dank seiner 360°-Bürste, die uns im Test absolut überzeugen konnte. Außerdem ist ein großer Lieferumfang enthalten. Denn neben der 360° beweglichen Fluffy Bodendüse, mit der du selbst zwischen Stühlen und unter dem Sofa super wendig saubermachst, ist auch eine Mini-Elektrobürste für Polster enthalten. Die Kombi-Zubehördüse hilft darüber hinaus, in Sofaritzen zu kommen oder Oberflächen zu reinigen.

Praktisch ist: Du kannst ihn einerseits mit Saugrohr für Fußböden oder die Decke nutzen. Andererseits lässt er sich aber auch als Handstaubsauger verwenden. Lediglich der kleine Akku und die kleine Bodendüse haben wir in unserem Test bemängelt. Dadurch eignet sich der Sauger somit eher für kleinere Wohnungen. Am Ende zeigen wir dir aber auch noch ein Premium-Modell für größere Flächen.

Von den zunächst ausgeschriebenen 309 Euro zieht MediaMarkt im Warenkorb noch einmal 49,33 Euro ab. Dadurch zahlst du nur noch 259,67 Euro für den Akkusauger von Dyson. Und das ist aktuell der Bestpreis, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Der nächst günstigste Anbieter verlangt rund 100 Euro mehr. Der Zeitpunkt zum Kauf ist jetzt also ideal!

Premium-Alternative über 100 Euro günstiger

Möchtest du eher ein richtiges Premium-Modell? Dann schau dir doch mal den Dyson V15 Detect Absolute (2023) an. Denn den bekommst du gerade bei MediaMarkt ebenfalls zum Bestpreis (siehe Preisvergleich). Von den 679 Euro werden im Warenkorb noch einmal knapp 110 Euro abgezogen, wodurch du am Ende bei nur noch 570,59 Euro landest.

Weitere coole Deals der Aktion haben wir hier für dich zusammengefasst!