iPhone 16 mit AirPods und 1a-Tarif: Dieses Bundle stellt jeden Deal in den Schatten

Du willst nicht nur das iPhone 16 dein Eigen nennen, sondern kannst auch neue Kopfhörer und eine große Filmbibliothek sowie Zugriff auf viele TV-Sender gut gebrauchen? Dann solltest du dieses Angebot von O₂ keinesfalls verpassen. Der Mobilfunkanbieter hat hier ein üppiges Paket mit einem 30-GB-Tarif geschnürt, das du für wenig Geld nutzen kannst. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

iPhone 16 und 30-GB-Tarif – das steckt drin

Das Bundle bei O₂ beinhaltet wie bereits erwähnt einerseits ein iPhone 16. Hiermit sicherst du dir ein leistungsstarkes Smartphone, das mit einem handlichen 6,1-Zoll-OLED-Display, einer hochauflösenden Dual-Kamera (48 + 12 MP) und einem schnellen Chip überzeugt. Zwar bleiben große Innovationen im Vergleich zum Vorgängermodell aus – die Bildwiederholrate liegt beispielsweise weiterhin bei 60 Hertz – dennoch gehört das iPhone 16 zu den Spitzenmodellen auf dem Markt. Falls du mehr Details zu dem Apple-Flaggschiff suchst, findest du eine ausführliche Analyse in unserem Testbericht.

O₂ kombiniert das iPhone 16 nun mit dem leistungsstarken Tarif O₂ Mobile M. Damit surfst du im schnellen 5G-Netz von O₂ mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Zum Start stehen dir monatlich 30 GB Datenvolumen zur Verfügung, doch dank des sogenannten Grow-Vorteils steigt diese Menge jährlich um 5 GB an. Je länger du den Tarif nutzt, desto mehr Daten stehen dir also ohne zusätzliche Kosten bereit – ein klarer Pluspunkt für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzlich beinhaltet das Angebot eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in sämtliche deutschen Netze sowie kostenfreies EU-Roaming.

O₂ TV + AirPods: Das ist auch noch inklusive

Als weiteres Extra erhältst du hier auf Wunsch eine einmonatige O₂ TV Probemitgliedschaft (Paket M oder L). Damit kannst du über 130 TV-Sender in HD-Qualität genießen, darunter ProSieben, RTL und viele weitere Kanäle. Zusätzlich bietet die O₂ TV Mediathek eine breite Auswahl an Filmen und Serien. Bis zu fünf Nutzerprofile lassen sich anlegen und dank der Möglichkeit, vier Streams gleichzeitig zu starten, kann jedes Familienmitglied unabhängig sein Lieblingsprogramm verfolgen. Ob auf dem Smart-TV, dem Tablet oder direkt auf dem Smartphone – du entscheidest, wo du deine Lieblingssendungen schauen möchtest. Sei es gemütlich auf dem Sofa oder entspannt im Bett. Der erste Monat ist dabei komplett kostenfrei, danach fallen monatlich 4,99 Euro (M-Paket) bzw. 7,99 Euro.

Dazu bekommst du im Bundle außerdem die AirPods 4 ANC Kopfhörer. Die In-Ears im Wert von knapp 200 Euro versorgen dich unterwegs mit einem erstklassigen Klang und blenden störende Geräusche gekonnt aus. Mit einem iPhone schöpfst du alle Funktionen der Kopfhörer aus, weshalb sie eine tolle Ergänzung zum iPhone 16 sind.

So viel kostet dich das Mega-Bundle

Und wie viel kostet dieses wirklich umfassende Bundle? Pro Monat zahlst du einerseits 44,99 Euro statt 59,99 Euro. Du sparst also jeden Monat bereits 15 Euro. Obendrein streicht O₂ den Anschlusspreis von üblicherweise rund 40 Euro. Einmalig kommen aber noch 29,99 Euro Geräte- und Versandkosten on top. Die Laufzeit beträgt 36 Monate. Cool ist: dank O₂ Pay Stop sinken die monatlichen Kosten nach der letzten Rate des Geräts. Du zahlst also im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten automatisch weniger, sobald das Handy abbezahlt ist.