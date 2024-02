iPhone 15 Pro: Hier gibt’s das Top-Handy mit coolem Extra unfassbar günstig

Sowohl die Hardware als auch der Tarif selbst sind bei diesem Bundle absolute Spitzenklasse. So bekommst du mit dem iPhone 15 Pro und der Apple Watch Ultra 2 gleich zwei absolute Top-Geräte aus dem Hause Apple geboten. Und auch der 5G-Vertrag mit 50 GB Datenvolumen sowie der flotten Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s ist äußerst stark. Wir schauen uns das Angebot in diesem Artikel genauer an.

Die Tarif-Infos zum iPhone 15 Pro Bundle

Zum iPhone 15 Pro und der Apple Watch Ultra 2 gesellt sich bei dem Angebot der O 2 Mobile M Boost Tarif mit 50 GB Datenvolumen. Gesurft wird dabei mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz des Anbieters. Diese schnelle Geschwindigkeit garantiert ruckelfreies Surfen und Streamen mit einer breiten Netzabdeckung. Über den Grow-Vorteil bekommst du außerdem jedes Vertragsjahr noch mal 5 GB pro Monat umsonst on top. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist selbstverständlich ebenso mit an Bord. Und auch EU-Roaming darf natürlich nicht fehlen.

All das bekommst du bei dem Bundle zum iPhone 15 Pro für monatlich 72,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Der Anschlusspreis von eigentlich 39,99 Euro wird bei dem Angebot hingegen komplett gestrichen. Für das Apple-Handy und die Watch Ultra 2 zahlst du als Gerätepreis lediglich einen Euro extra (+ 4,99 Euro Versandkosten).

Preis-Check: So günstig ist der Tarif-Deal wirklich

Rechnen wir den Tarif-Deal einmal durch. Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten zahlst du bei dem Bundle zum Apple-Doppelpack rund 2.630 Euro. Zum Vergleich: Allein das iPhone 15 Pro kostet im Netz schon mindestens 999 Euro. Für die Apple Watch Ultra 2 würden hingegen weitere 837 Euro anfallen. Du bekommst bei dem Tarif-Bundle also Apple-Geräte im Wert von insgesamt 1.836 Euro dazu.

Dies sorgt für einen durchaus guten Effektivpreis. Hierfür ziehen wir von den Gesamtkosten (2.630 Euro) den Gerätepreis (1.836 Euro) ab, und teilen das Ganze durch die Vertragslaufzeit (36 Monate). Dies ergibt dann effektive Kosten in Höhe von rund 22,06 Euro pro Monat. Mit Blick auf den 50-GB-Tarif und die beiden Apple-Geräte ein guter Preis!

iPhone 15 Pro & Apple Watch Ultra 2: Zwei absolute Top-Geräte

Mit dem iPhone 15 Pro erwartet dich in diesem Tarif-Deal ein absolutes Spitzenprodukt aus dem Hause Apple. Die herausragende Leistung des Apple Bionic A17 Prozessors, unterstützt von 8 GB Arbeitsspeicher, kann sich beispielsweise absolut sehen lassen. Die reibungslose Integration mit iOS 17 gewährleistet obendrein die gewohnt flüssige Nutzererfahrung von Apple-Geräten, selbst bei der gleichzeitigen Nutzung mehrerer Apps.

Apple iPhone 15 Pro Software iOS 17 Prozessor Apple Bionic A17 Pro Display 6,1 Zoll, 1.179 x 2.556 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.274 mAh induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 187 g Farbe Grau, Blau, Weiß, Schwarz Einführungspreis iPhone 15 Pro (8/128 GB): 1199 €, iPhone 15 Pro (8/256 GB): 1329 €, iPhone 15 Pro (8/512 GB): 1579 €, iPhone 15 Pro (8/1.024 GB): 1829 € Marktstart September 2023

Die herausragende Handhabung des Smartphones ist ein weiteres Highlight. In unserem Test hat uns dieser Aspekt des iPhone 15 Pros besonders begeistert. Das 6,1 Zoll OLED-Display beeindruckt nicht nur durch seine Kompaktheit, sondern auch durch eine beeindruckende Bildwiederholrate von 120 Hz. Weitere Pluspunkte sind der Schutz gegen Wasser nach IP68, der robuste Titanrahmen sowie das herausragende Kamerasystem mit der 48-MP-Hauptkamera.

Neben dem iPhone 15 Pro bekommst du bei dem Deal aber auch noch die Apple Watch Ultra 2 zum Tarif dazu. Mit GPS, zahlreichen Fitness-Features sowie Echtzeit-Daten zu deiner Höhe oder Tiefe, holst du dir hiermit eine rundum exzellente Smartwatch. Die Helligkeit von bis zu 3.000 Nits ist ebenfalls beachtlich und äußerst nützlich.

→ iPhone 15 Pro & Apple Watch Ultra 2 im Tarif-Bundle bei O 2