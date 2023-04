High-End-Smartphone für 19 Euro: 400 Euro Ersparnis mit 15 GB Vodafone-Tarif

Ein Top-Smartphone zum kleinen Preis und eine Riesen-Ersparnis von über 400 Euro – Das sind die Highlights dieses Tarif-Deals bei MediaMarkt. Für 29,99 Euro im Monat bekommst du hier einen 15 GB Tarif von Vodafone zur Verfügung gestellt. Und das starke Xiaomi 13 gibt’s bereits für nur 19 Euro (nach Abzug eines Wechselbonus) dazu. Ob sich das Smartphone für dich lohnt und wie viel du hier genau sparst, erfährst du in diesem Artikel.

Vodafone green LTE 15GB – Der Tarif im Überblick

Bevor wir uns dem Xiaomi 13 widmen, werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den Tarif selbst. Allen voran bekommst du hier 15 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz. Dabei surfst du mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s. Hinzu kommt noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze, für SMS fallen hingegen extra Kosten an. Neben dem monatlichen Grundpreis in Höhe von 29,99 Euro, musst du einmalig noch 39,99 Euro als Anschlusskosten zahlen. Das Preisschild für das Xiaomi 13 liegt hingegen bei 69 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten. Doch diesen Preis kannst du dank eines 50-Euro-Wechselbonus auf lediglich 19 Euro drücken. Sende dafür nach dem Vertragsabschluss einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234. Dadurch zahlst du für das Top-Smartphone keine 20 Euro.

Xiaomi 13 – Top-Smartphone für nur 19 Euro

Und für diesen Schnäppchen-Preis bekommst du ein wirklich hochwertiges Handy geboten. Das Xiaomi 13 landet ja nicht ohne Grund in der Top 20 unseres Leser-Rankings (Stand 11.04.23). So überzeugt das Smartphone auf den ersten Blick vor allem mit seiner kompakten Größe rund um das 6,36 Zoll große AMOLED-Display. Dadurch liegt das Gerät hervorragend in der Hand und lässt sich super steuern. Der Bildschirm selbst kann hingegen mit einer Pixeldichte von 414 ppi sowie einer starken Bildwiederholfrequenz von 120 Hz punkten. Der Akku bietet zudem eine Kapazität von 4.500 mAh.

Xiaomi Xiaomi 13 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,36 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 189 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Grün Einführungspreis 1.000 € Marktstart 2023

Angetrieben wird das Xiaomi 13 gleichzeitig vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Prozessor. In Kombination mit den verbauten 8 GB Arbeitsspeicher wird so für eine flüssige Nutzererfahrung gesorgt. Ein weiteres Highlight – vor allem für alle Hobbyfotografen – ist die Hauptkamera mit 50 MP. Selfies werden hingegen mit 32 MP geknipst. Damit du für all deine Bilder und Videos genug Platz hast, wird das Top-Smartphone mit 256 GB Speicher ausgeliefert. Ein Nachrüsten ist aufgrund des fehlenden microSD-Slots jedoch leider nicht möglich. Dafür ist das Gerät nach IP68 gegen Wasser geschützt und verfügt über einen Fingerabdrucksensor sowie Face-Unlock. Während du das Handy im Tarif-Bundle für nur 19 Euro (nach Wechselbonus-Abzug) bekommst, kostet das Xiaomi 13 im Netz sonst mindestens 779 Euro.

So viel sparst du bei dem Deal wirklich

Vor allem die Ersparnis beim Xiaomi 13 sorgt für einen tollen Deal. So kommst du bei diesem Tarif-Angebot über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von 783,70 Euro. Holst du dir das Smartphone und den Tarif hingegen einzeln, musst du ganze 1.206,75 Euro blechen. Du sparst bei dem Bundle so satte 423,05 Euro. Wenn du also einen Tarif mit einem Handy suchst – und du auf die üblichen Verdächtigen rund um Samsung und Apple verzichten kannst – lohnt sich dieser Deal enorm.

→ Xiaomi 13 mit 15 GB Datenvolumen für 29,99 Euro im Monat