Günstig wie nie: AirTag-Alternative bei Aldi zum Spitzenpreis

Bei Aldi im Onlineshop kannst du ab sofort eine günstige Alternative zu Apples AirTag kaufen. Im Doppelpack kostet das Maginon Smart Tag bei Aldi jetzt im Rahmen eines Angebots weniger als ein einzelner AirTag von Apple. Das etwa 10 Gramm leichte Gadget kannst du zum Beispiel in deinem Rucksack platzieren, in ein (ausreichend großes) Portemonnaie legen oder an einem Schlüsselbund anbringen, um bei Bedarf zur Standortbestimmung eine Ortung über die auf Apple-Geräten nutzbare App „Wo ist?“ zu starten. Theoretisch könntest du das Smart Tag auch am Halsband deines Haustiers anbringen, um deinen vierbeinigen Liebling wiederzufinden, falls er dir entlaufen sollte.

Günstige AirTag-Alternative mit integriertem Buzzer bei Aldi kaufen

Für den Betrieb ist das wahlweise weiße oder schwarze Maginon Smart Tag mit einer Knopfzellenbatterie ausgestattet, die rund ein Jahr lang hält und ausgetauscht werden kann. Ebenfalls praktisch: Hast du deinen Schlüssel etwa in deinen heimischen vier Wänden verlegt, ist das jetzt bei Aldi erhältliche Smart Tag auch mit einem sogenannten Buzzer ausgestattet. Dieser kann mit einer Lautstärke von bis zu 75 dB ertönen. Da wird das Wiederfinden selbst in einem Haus in aller Regel zum Kinderspiel.

Das Maginon Smart Tag kannst du zum Beispiel an einem Rucksack anbringen, aber auch an anderen Gegenständen.

Was kostet die AirTag-Alternative bei Aldi?

Aldi bietet das Maginon Smart Tag ab sofort und solange der Vorrat reicht im 2er-Set für 29,99 Euro an; drei Jahre Garantie inklusive. Das sind satte 40 Prozent weniger als über den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von 49,99 Euro empfohlen. Ein echtes Schnäppchen also. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten dazu. Bei Bedarf kannst du auch eine Bezahlung in drei zinsfreien Raten in Höhe von jeweils 11,98 Euro über Klarna auswählen. Die Lieferung erfolgt innerhalb von ein bis vier Werktagen an deine Wunschadresse.

Wichtig: Kompatibel ist das Maginon Smart Tag lediglich mit Geräten von Apple. Das Wiederfinden von Produkten ist nämlich nur über Apple-Find-my-Netzwerk möglich. Nutzer eines Endgeräts auf Basis von Googles Betriebssystem Android müssen auf andere Smart Tags mit entsprechender Kompatibilität zurückgreifen.

