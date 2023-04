Gratis iPhone zum 30 GB Tarif: Hier sparst du über 400 Euro

Apple-Handys überzeugen stets mit einer äußerst hohen Qualität, sind jedoch auch mit einem hohen Preisschild versehen. Umso beachtlicher ist daher dieser Tarif-Deal bei MediaMarkt. Hier bekommst du nämlich das iPhone 13 rechnerisch umsonst zu einem 30 GB starken Tarif dazu. Wie das geht, erfährst du hier.

Bevor wir uns dem Tarif und der Riesen-Ersparnis widmen, werfen wir einen kurzen Blick auf das iPhone 13 selbst. Obwohl dieses bereits seit 2021 auf dem Markt ist, handelt es sich hierbei immer noch um ein leistungsstarkes Apple-Handy. Ausgestattet mit dem Apple A15 Bionic Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher wird hier nämlich für eine flüssige Nutzererfahrung gesorgt. Ein weiteres Highlight ist das 6,1 Zoll große AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 457 ppi. Durch die geringe Größe liegt das Smartphone zudem äußerst gut in der Hand.

Apple iPhone 13 Software iOS 15 Prozessor Apple A15 Bionic Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB, 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.240 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 173 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Roségold, Grün Einführungspreis iPhone 13 (4/256 GB): 1019 €, iPhone 13 (4/512 GB): 1249 € Marktstart September 2021

Nicht ganz so stark ist währenddessen der Akku mit einer Kapazität von nur 3.240 mAh. Dafür unterstützt dieser auch induktives Aufladen. Der Speicher fällt mit 128 GB ebenfalls nicht allzu groß aus und ein Nachrüsten ist aufgrund des fehlenden microSD-Slots leider nicht möglich. Dafür ist das iPhone 13 nach IP68 gegen Untertauchen geschützt. Außerdem wird mit den üblichen Standards rund um Bluetooth 5.0, NFC für mobiles Zahlen und 5G gefunkt. Was diesen Deal aber so besonders macht, ist das Preisschild von nur 49 Euro für das iPhone. Und durch einen Trick sparst du dir selbst diese Kosten komplett. Wie das geht, erfährst du weiter unten.

30 GB Tarif mit Spar-Potenzial

Der Tarif zum iPhone 13 kann sich ebenfalls sehen lassen. So bekommst du für 39,99 Euro im Monat ganze 30 GB LTE-Datenvolumen im Netz von Vodafone. Im Download kommst du dabei auf eine maximale Bandbreite von 50 Mbit/s, während die Uploadgeschwindigkeit bis zu 25 Mbit/s erreicht. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Die üblichen 39,99 Anschlusskosten fallen bei diesem Angebot komplett weg. So zahlst du nur 49 Euro für das iPhone 13 extra – und selbst diese Kosten werden dir mit einem simplen Trick direkt wieder erstattet. Es gibt nämlich einen Wechselbonus in Höhe von 50 Euro. Dafür musst du nach dem Vertragsabschluss einfach nur eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 senden – und schon zahlst du für das iPhone 13 keinen einzigen Cent mehr. Ein absolutes Schnäppchen, immerhin kostet das Apple-Gerät im Netz einzeln mindestens 719 Euro.

Und auch bei den Grundkosten von 39,99 Euro im Monat sparst du bereits. Einzeln kostet der Tarif bei MediaMarkt nämlich monatlich 41,99 Euro im Monat. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle mit dem iPhone 13 auf Gesamtkosten von 958,76 Euro. Demgegenüber stehen Einzelkosten in Höhe von 1371,70 Euro – und hier ist bereits der Geschenk-Coupon in Höhe von 350 Euro abgezogen, den man beim Abschluss des SIM-only Tarifs bei MediaMarkt bekommt. Dadurch entsteht bei dem iPhone-Deal eine starke Ersparnis von 412,94 Euro, was dieses Tarif-Angebot zu einem richtigen Schnäppchen macht.