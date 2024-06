GEEKOM Mini-PC IT13 mit starkem Intel Prozessor: Kurzzeitig fast 150 Euro günstiger

Der Geekom Mini IT13 vereint die platzsparenden Vorteile eines Mini-PCs mit Top-Hardware. Wahlweise mit einem Intel i7 oder i9 Prozessor ausgestattet, sorgt der kleine Rechner in Kombination mit 32 GB für eine ansprechende Leistung. Und das Beste? Mit unserem exklusiven Code Insideprit13 sicherst du dir den Mini-PC bei Geekom in der Variante mit dem Intel i7 Prozessor jetzt 20 Prozent günstiger und so schon für rund 599 Euro. Das Modell mit dem i9 Chip bekommst du mit dem Code InsidePRIT13i9 hingegen immerhin 15 Prozent billiger.

Kompakt und leistungsstark: Das zeichnet den Geekom Mini IT13 aus

Wie der Name schon verrät, ist der Geekom Mini IT13 wirklich richtig schön kompakt. Der kleine Rechner misst 117 x 112 x 49,2 mm und wiegt gerade einmal 652 g. Gleichzeitig schlummert aber auch ordentlich Power in dem Mini-PC. Für die Leistung ist nämlich ein Intel Core i7 oder i9 Prozessor der 13. Generation verantwortlich. Zusammen mit den 32 GB RAM ist eine flüssige Nutzererfahrung garantiert – und das selbst bei mehreren geöffneten Anwendungen oder rechenintensiven Aufgaben wie der Videobearbeitung. Als Grafikkarte ist eine Intel UHD Grafik-Einheit verbaut.

Damit du für all deine Dateien, Spiele und Co. genügend Platz hast, verfügt der Mini-PC über eine große SSD-Festplatte mit 1 bzw. 2 TB Speicherplatz. Zahlreiche Anschlüsse machen das Verbinden mit verschiedenen Monitoren, Maus und Tastatur sowie vielem mehr zudem kinderleicht. Ebenfalls cool: Als Betriebssystem ist Windows 11 Pro direkt schon vorinstalliert. Du hast den PC also im Nu eingerichtet und kannst direkt loslegen.

Bis zu 20 Prozent billiger: Diese Gutscheine machen den Mini-PC zum Schnäppchen

Und aktuell sicherst du dir den coolen Mini-PC bei Geekom deutlich günstiger. Unser exklusiver Gutscheincode Insideprit13 streicht etwa satte 20 Prozent vom Kaufpreis des Modells mit dem Intel i7 Prozessor. Dadurch stehen für dich schlussendlich nur noch 599,20 Euro auf der Rechnung. Geliefert wird aus einem Lager in Europa – und das komplett kostenfrei.

Über unseren Code Insideprit13 sparst du zusätzlich fast 150 Euro!

→ Geekom Mini IT13 mit Intel i7 Prozessor für 599,20 Euro (mit Code Insideprit13)

Wer noch etwas mehr Power möchte, greift hingegen zum Geekom Mini IT13 mit einem Intel i9 Chip und einer 2 TB großen Festplatte. Diesen Mini-PC sicherst du dir mit dem Code InsidePRIT13i9 jetzt immerhin 15 Prozent billiger und somit für rund 721 Euro.

→ Geekom Mini IT13 mit Intel i9 Prozessor für 721 Euro (mit Code InsidePRIT13i9)