Endlich wieder billiger: Saturn verschleudert Apple-Lautsprecher zum Bestpreis

Im Tagesdeal bei Saturn gibt es heute den Apple HomePod Mini. Der nur 345 Gramm schwere und annähernd tennisballgroße Apple-Speaker beeindruckt mit einer für seine Größe herausragenden Soundqualität und ist per Siri-Sprachsteuerung bedienbar sowie per HomeKit ins Apple-dominierte Smart Home einbindbar. Und nun rutscht er auf einen Bestpreis, den er bisher nur selten erreicht hat. Denn Saturn drückt den Preis auf 79 Euro. Laut günstiger.de gab es das bisher genau einmal im vergangenen halben Jahr. Und da war der Anbieter MediaMarkt und damit der Bruder von Saturn.

Günstige Apple HomePod Mini werden noch günstiger

Der Lautsprecher ist für Apple-Verhältnisse äußerst günstig auf den Markt gekommen. Beim Hersteller kostet er 99 Euro (UVP). Ein Preis, der so bis heute oft Bestand hat. Zunächst war der Smart Speaker sogar monatelang ausverkauft. Günstiger als 90 Euro war er selten, was das aktuelle Saturn-Angebot umso bemerkenswerter macht. Das Angebot gilt für den Homepod mini in „Space Grau“, also dem dunklen, beinahe schwarzen Farbton.

Neue Homepods auf dem Weg?

Zurzeit gibt es rund um die Siri-Lautsprecher von Apple einige Gerüchte. Denn die Amerikaner haben im vergangenen Jahr den Verkauf des regulären HomePod beendet, ohne eine oder mehrere Nachfolger zu präsentieren. Bei den beiden gemunkelten Siri-Lautsprechern handelt es sich einerseits um einen neuen HomePod mini. Interessanter ist jedoch der Plan für einen neuen regulären HomePod. Der aktualisierte Lautsprecher soll einen S8-Chip und ein neues Multi-Touch-Display an der Oberseite bieten. Laut Gurman soll dieser Anfang 2023 erscheinen. Das deckt sich mit Aussagen des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo.

Doch ob das reicht, Apples stockendes Smart-Home-Geschäft anzuheizen, darf bezweifelt werden. Wer aber schon jetzt auf HomeKit setzt, sollte erst gar nicht so lange warten, denn viel billiger wird es die aktuellen HomePod Minis wohl nicht mehr geben.