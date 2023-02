Dyson-Rivale zum Tiefstpreis: Samsung Akku-Staubsauger stark reduziert

Viele verbinden Samsung sicher eher mit Fernsehern oder Smartphones wie dem neu vorgestellten Samsung Galaxy S23. Doch die bekannte Marke produziert auch hochwertige Akku-Staubsauger und macht damit unter anderem Dyson Konkurrenz. Einen Sauger der Marke gibt’s bei MediaMarkt jetzt zum Tiefstpreis im Angebot.

Akku-Staubsauger von Samsung im Überblick

Mit einem Rabatt von 38 Prozent auf den UVP, kommst du bei MediaMarkt jetzt für 399 Euro an den Samsung Akku-Staubsauger Jet 75 – das ist der absolute Tiefstpreis für das Gerät! Ausgestattet mit einer Motorleistung von bis zu 550 W, kommt der Sauger auf eine maximale Saugleistung von 200 W. Durch das hocheffiziente Multi-Cyclone-System soll dabei eine stets hohe Saugleistung garantiert sein. Außerdem profitierst du von einem mehrstufigen Filterungssystem, das selbst kleine Staubpartikel aufnimmt. Besonders cool: Der Akku-Staubsauger ist komplett beutellos. Zum Reinigen wäschst du daher einfach den Staubbehälter aus. Dieser hat ein maximales Volumen von 0,8 Liter.

Zur gründlichen Reinigung deiner Wohnung stehen dir bei dem Samsung Akku-Staubsauger drei Leistungsstufen zur Verfügung. Auf der niedrigsten Stufe hält der Akku dabei 60 Minuten lang durch, bei der maximalen Leistung hingegen gerade einmal 6 Minuten. Dieser Modus ist aber auch eher für die punktuelle Reinigung gedacht. Angetrieben wird das Gerät von einem 21.9 V starken Akku, der übrigens austauschbar ist. Zum Aufladen braucht der Akku-Staubsauger laut Samsung knapp 3,5 Stunden. Nützlich ist dabei aber die 2-in-1 Ladestation. Diese kannst du entweder platzsparend an eine Wand befestigen, oder sie frei stehend immer dort platzieren, wo du sie gerade brauchst.

Verschiedene Aufsätze und Funktionen erleichtern die Reinigung

Ein großer Vorteil von Akku-Staubsaugern ist auf jeden Fall die Flexibilität. Während herkömmliche Sauger dir mit ihrem Kabel immer im Weg stehen, kannst du den Jet-Sauger von Samsung problemlos durch deine Wohnung bewegen. Mit einem Gewicht von 1,66 Kilogramm ist das Gerät zudem relativ leicht. Eins der coolsten Features fällt jedoch erst beim Saugen selbst auf. Während du bei vielen anderen Akku-Staubsaugern den Saugknopf stets gedrückt halten muss, reicht beim Samsung-Gerät ein einziger Knopfdruck zum an- und ausschalten. Dies macht das Reinigen deutlich angenehmer.

Außerdem punktet der Akku-Staubsauger mit sinnvollen Aufsätzen. So gibt es etwa eine Turbo Action Bürste, die du für die gründliche Reinigung von Hart- und Teppichböden verwendest. Dank des 180 Grad Drehgelenks erreichst du dabei auch problemlos verwinkelte Stellen. Zur einfachen Reinigung der Bürstenrolle löst du diese mit nur einem Klick. Des Weiteren bekommst du noch eine 2-in-1 Kombidüse sowie eine Teleskop-Fugendüse. Das verbaute Display zeigt dir übrigens stets nützliche Informationen an. So kannst du darüber nicht nur die aktuelle Leistungsstufe wählen, sondern wirst etwa auch davor gewarnt, wenn die Bürste des Saugers blockiert sein sollte. Für den Preis von 399 Euro bekommst du mit diesem Akku-Staubsauger von Samsung auf jeden Fall ein wertiges Gerät geboten.