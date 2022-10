Diese Smartwatch misst deinen Blutdruck – jetzt im Fitnessbundle mit Gratis-Extras sichern

Im Rahmen der HUAWEI Crazy Week gibt es aktuell und noch bis Ende Oktober zahlreiche Top-Angebote quer durch das komplette Sortiment des Multi-Herstellers. Einige Angebote rutschen dabei in den Fokus. Zum Beispiel das zur neuen HUAWEI Watch D.

Smartwatch mit Blutdruck-Messung: Jetzt im Fitness-Bundle

Die neue HUAWEI Watch D kostet 399 Euro. Der Preis ist für eine High-End-Smartwatch mit diesem Anspruch aber marktüblich. Highlights sind neben den eng verwobenen Klassik-Features, die deinen Smartphone-Inhalt aufs Handgelenk verlängern, vor allem die Gesundheits-Funktionen.

So ermöglicht die HUAWEI Watch D tatsächlich nicht nur eine Puls-, sondern auch eine Blutdruckmessung. Kurzer Exkurs: Der Puls gibt an, wie oft dein Herz pro Minute schlägt, der Blutdruck, mit welchem Druck dies geschieht. Dabei gilt: Je mehr Blut im Kreislauf, umso höher ist der Blutdruck und je enger die Gefäße, umso höher ist der Druck. Die Werte stehen dabei in gegenseitigem Kontext, bedingen sich aber nicht gegenseitig. Bluthochdruck birgt ein schleichendes Gesundheitsrisiko und gilt in Deutschland als „Volkskrankheit“.

Die Sensorik der HUAWEI Watch D vereint insgesamt die Funktionen zahlreicher Gesundheits-und Vorsorge-Geräte, wie dem folgenden Bild zu entnehmen ist. Wichtig: Den Besuch beim Arzt und der regelmäßigen Vorsorge ersetzt das Tragen der Watch D nicht. Allerdings hilft dir der Einsatz, ein besseres Bild von deiner körperlichen Verfassung zu erlangen.

HUAWEI Watch D Gesundheitsfunktionen im Vergleich.

Derzeit bekommst du die HUAWEI Watch D zum Normalpreis von 399 Euro im HUAWEI Online Store. Gratis dazu gibt es Services wie die vollständige Einrichtung der Uhr, die Nutzung des Fitness-App-Programms HUAWEI Health+ für 3 Monate und eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre mit HUAWEI Care. Etwas zum Anfassen und Nutzen gibt’s auch gratis und damit wird das Fitness-Bundle abgerundet: Die HUAWEI Scale 3 Körperfettwage (Gegenwert: 69 Euro) liegt kostenlos mit dabei.

HUAWEI MateBook D15: Laptop mit 16 GB RAM für 649 Euro

Ein wirklich starkes Notebook zum fairen Preis hat es ebenfalls in die aktuellen Angebote geschafft. Das MateBook D15 mit namensgebenden 15,6-Zoll-Display kostet 649 Euro. Für den Preis bekommst du folgendes Technik-Paket:

15,6 Zoll FHD-Bildschirm

Intel Core i5-1135G7 Prozessor

16 GB RAM Arbeitsspeicher

512 GB SSD-Festplatte (PCIe)

Windows 11 Home

Intel Iris Xe Grafik

Gerade in Bezug auf die Speicherausstattung ist das ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Paket, das HUAWEI hier schnürt. Garniert wird der Deal mit günstigen Zukauf-Optionen mit Preisvorteilen:

HUAWEI Style Rucksack für 49 statt 99 Euro

HUAWEI Display 23.8 Monitor für 99 statt 159 Euro

HUAWEI Sound Joy (Red) BT-Speaker für 69 statt 149 Euro

Die Zugaben sind optional, lohnen sich allerdings je nach Einsatzszenario für den Laptop. Der Bildschirm für rund 100 Euro erweitert dein Home-Office-Setup, mit dem Rucksack transportierst du das Notebook und weiteres Zubehör sicher und stylisch unterwegs.