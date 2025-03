Nicht jeder benötigt ein Smartphone jenseits der 800-Euro-Grenze. Für die meisten Aufgaben reicht auch ein preiswerteres Modell völlig aus. Erst für Gaming oder eine besonders schnelle Performance und hochwertige Fotos lohnt sich ein tieferer Griff in die Tasche. Wenn du jedoch mit weniger zufrieden bist, ist das aktuelle Angebot bei MediaMarkt genau das Richtige für dich.

Starker Rabatt auf das Galaxy A16: Das steckt in dem Samsung-Smartphone

MediaMarkt reduziert das Samsung Galaxy A16 um ganze 30 Prozent. Dadurch zahlst du jetzt weniger als 160 Euro für das Smartphone – und das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich wirklich sehen lassen. Denn: Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display löst einerseits in FHD+ auf und bietet mit 90 Hz eine flüssige Darstellung. Bewegungen wirken dadurch angenehm weich – ein großer Pluspunkt in unserem Test.

Die Triple-Kamera mit bis zu 50 Megapixeln sorgt andererseits für ordentliche Fotos. Allerdings zeigen sich bei schlechten Lichtverhältnissen Schwächen. Ergänzend gibt es eine Ultraweitwinkel-Kamera sowie ein Makro-Objektiv für Detailaufnahmen. Im Inneren arbeitet der Exynos 1330 Prozessor, unterstützt von 4 GB RAM. Damit bist du für alltägliche Aufgaben wie Surfen, Messaging und Streaming gut gerüstet. Längere Ladezeiten können allerdings vorkommen, insbesondere bei aufwendigen Apps. Beim Gaming und sonstigen leistungsintensiven Anwendungen stößt der Prozessor ebenso an seine Grenzen.

Das Galaxy A16 verfügt weiterhin über 128 GB internen Speicher, der sich per microSD-Karte erweitern lässt – praktisch für viele Fotos, Videos und Apps auf dem lokalen Speicher. Ein weiteres Highlight ist die starke Akkukapazität von 5.000 mAh, die eine lange Laufzeit verspricht. Zudem hat Samsung Updates bis 2030 zugesichert, sodass du das Smartphone noch viele Jahre problemlos nutzen kannst.

Für mehr Details empfehlen wir einen Blick in unseren Testbericht, in dem das Galaxy A16 4 von 5 Sternen erhalten hat – ein top Ergebnis für ein Smartphone unter 200 Euro.

Und was kostet das Ganze?

Der UVP lag ursprünglich bei 229 Euro, doch MediaMarkt zieht jetzt 30 Prozent ab. Das bedeutet für dich: nur noch 158,82 Euro stehen auf der Rechnung! Und das ist ein wirklich guter Preis, denn laut Preisvergleich ist derzeit kein anderer Shop günstiger. Auch in den vergangenen Monaten war das Galaxy fast nie so preiswert (Preisverlauf). Wer ein günstiges und zuverlässiges Smartphone sucht, sollte also jetzt zuschlagen!