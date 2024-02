Das Beste von Samsung: Galaxy S24 Ultra mit 25 GB & diesem Gratis-Extra

Du möchtest dir das beste Samsung-Handy mit einem starken Tarif und einem coolen Extra sichern? Dann liefert dir O 2 hier einen passenden Deal. So sicherst du dir für monatlich 64,99 Euro das Galaxy S24 Ultra mit satten 25 GB, einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s sowie einer Allnet-Flat und EU-Roaming. On top gibt’s mit der Galaxy Watch6 auch noch eine schicke Samsung-Smartwatch. Und das Beste: Du sparst bei dem Bundle mehrere Hundert Euro! Wir schauen genauer hin.

25 GB Tarif zum Samsung-Doppelpack – Hier sparst du eine Menge!

Schauen wir uns den Tarif ein mal genauer an. Für monatlich 64,99 Euro (36 Monate Laufzeit) bekommst du hier den O 2 Mobile M Tarif mit dem starken Galaxy S24 Ultra. Der Tarif liefert dir satte 25 GB 5G-Datenvolumen mit einer flotten Surfgeschwindigkeit von maximal 300 MBit/s. Hiermit bist du stets blitzschnell unterwegs und solltest selbst HD-Streams stets ruckelfrei genießen können. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket noch von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming.

Neben den monatlichen Grundkosten in Höhe von 64,99 Euro zahlst du nur noch einen Euro für das Galaxy S24 Ultra und die Galaxy Watch6 extra. Für den Versand fallen weitere 4,99 Euro an. Die typischen 39,99 Euro Anschlusskosten werden bei dem Deal hingegen komplett gestrichen.

Doch wie viel genau sparst du jetzt in diesem Bundle? Wir rechnen vor: Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten fallen bei dem Tarif-Bundle Gesamtkosten in Höhe von rund 2.345 Euro an. Zugegebenermaßen kein kleiner Betrag, doch gespart wird hier trotzdem gewaltig. Kaufst du dir das Galaxy S24 Ultra etwa einzeln, müsstest du bereits mindestens 1.268,97 Euro blechen. Für die Galaxy Watch6 fallen weitere 209,90 Euro an. Holst du dir dann noch den O 2 -Tarif dazu, würden insgesamt knapp 2.600 Euro anfallen. Du sparst somit über 250 Euro!

Du kannst aber sogar noch mehr sparen: Wer gleichzeitig ebenfalls sein altes Smartphone loswerden möchte, kann sich nämlich eine Tauschprämie von 150 Euro sichern – zusätzlich zum generellen Ankaufswert für das Altgerät.

Galaxy S24 Ultra: Samsungs stärkstes Smartphone

Wer wirklich nur das Beste vom Besten möchte, ist beim Galaxy S24 Ultra an der richtigen Stelle. Samsung liefert dir hiermit nämlich sein neues Top-Modell. Dabei sticht auf den ersten Blick natürlich das schicke 6,8-Zoll-AMOLED-Display hervor. Mit einer exzellenten Pixeldichte von 505 ppi sowie der 120 Hz Bildwiederholrate werden deine Inhalte stets hochauflösend und besonders flüssig dargestellt. Zur einfachen Bedienung bekommst du bei der Ultra-Variante auch direkt einen Stift mit dazu geliefert. Bei unserem ersten Hands-on zum Samsung-Flaggschiff steuerten wir uns so flott durch verschiedene Anwendungen.

Samsung Galaxy S24 Ultra Software Android 14 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Display 6,8 Zoll, 1.440 x 3.120 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 1 TB, 512 GB, 256 GB Hauptkamera 16455×12155 (200,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 232 g Farbe Grau, Schwarz, Violett, Gelb (nur online: Orange, Grün, Hellblau) Einführungspreis Galaxy S24 Ultra (12/1000 GB): 1809 €, Galaxy S24 Ultra (12/512 GB): 1569 €, Galaxy S24 Ultra (12/256 GB): 1449 € Marktstart Januar 2024

Einen ebenso großen Anteil an der flüssigen Nutzerfahrung hat der hochwertige Prozessor. Beim Galaxy S24 Ultra wird nämlich auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Chip mit 12 GB RAM gesetzt. Dieser garantiert eine starke Leistung, selbst bei besonders anspruchsvollen Aufgaben. Hinzu kommen noch viele weitere Vorteile, wie etwa der 5.000 mAh Akku oder der Schutz gegen Wasser nach IP68. Und die 200-MP-Hauptkamera garantiert Freude für alle Hobbyfotografen. Mit der Galaxy Watch6 gibt’s zusätzlich dann noch eine passende Smartwatch zum Tarif-Bundle dazu.

