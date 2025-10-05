Diese Bank zahlt dir Geld zurück, wenn du ein kostenloses Girokonto eröffnest

Wenn du aktuell ohnehin auf der Suche nach einer neuen Bank für dein Girokonto bist, solltest du jetzt unbedingt weiterlesen. Die 1822direkt Bank, ein Unternehmen der Frankfurter Sparkasse, gönnt allen Neukundinnen und Kunden bis zum 3. November satte 75 Euro Startguthaben aufs Girokonto. Wie genau du an die Kohle kommst, erklären wir dir jetzt.

75 Euro Startguthaben aufs Girokonto: So funktionierts

Um dir die 75 Euro Prämie zu sichern, musst du drei Voraussetzungen erfüllen. Erste ist die Eröffnung eines Girokontos bei der 1822direkt Bank. Dazu gibt es eine Girocard, mit der du in den ersten drei Monaten nach Eröffnung jeden Monat mindestens drei Zahlungen durchgeführt haben musst. Die Höhe der Zahlungen ist dabei irrelevant, du kannst also deinen kompletten Wocheneinkauf oder ein Brötchen beim Bäcker mit Karte bezahlen – ganz egal. Geldautomatentransaktionen wie Abhebungen oder Überweisungen zählen jedoch nicht dazu.

Die dritte und letzte Voraussetzung, an die der Bonus geknüpft ist, ist eine Werbeerlaubnis per elektronischer Post. Diese kannst du direkt beim Antrag erteilen oder nachträglich im Online-Banking. Allerdings muss sie bis spätestens vier Wochen nach Kontoeröffnung vorliegen und mindestens bis zum Prämienerhalt bestehen bleiben. Danach kannst du sie im Online-Banking widerrufen.

Wenn du selbst dein Konto eröffnet hast, kannst du die 1822direkt an jemanden weiterempfehlen. Eröffnet auch diese Person ein Girokonto, kassierst du noch mal bis zu 75 Euro Empfehlungsprämie. Insgesamt sind damit bis zu 150 Euro Startguthaben möglich. Die Überweisung deines Guthabens erfolgt dann Mitte April 2026. Teilnehmen können alle, die in den vergangenen zwölf Monaten kein Girokonto bei der 1822direkt hatten. Ausgeschlossen sind Kundinnen und Kunden der Frankfurter Sparkasse.

Konto eröffnen

Mindestens drei Zahlungen pro Monat in den ersten drei Monaten nach Kontoeröffnung

Werbeerlaubnis erteilen

75 Euro absahnen!

→ Hier Konto eröffnen!

Die Konditionen des Girokontos

75 Euro Startguthaben sind an sich schon mal ein Anreiz, um ein Konto bei der 1822direkt zu eröffnen. Zusätzlich gibt es noch ein paar weitere Vorteile, die ein Girokonto bei der Bank lohnenswert machen. Bist du beispielsweise unter 30 Jahre alt oder kannst einen monatlichen Geldeingang von 700 Euro verzeichnen, zahlst du keinen Cent Kontoführungsgebühr. Sollte es auf deinem Konto einmal knapp werden, kannst du nach drei Gehaltseingängen auch einen Dispokredit beantragen, der Zinssatz liegt bei 9,65 Prozent p.a.

Die girocard mit V Pay gibt’s gratis zum Konto dazu. Sie ermöglicht dir gebührenfreies Geldabheben und Bezahlen innerhalb des Euroraums. Praktischerweise kannst du sie in Apple und Google Pay integrieren und so auch mit dem Smartphone zahlen, wenn du die Geldbörse mal zu Hause vergessen hast. Im ersten Jahr bekommst du auf Wunsch noch eine Visa-Kreditkarte umsonst dazu.

Die Kontoeröffnung selbst soll innerhalb von wenigen Minuten und komplett digital erledigt sein. Der Kontowechselservice der 1822direkt kümmert sich dann um den Rest und du kannst dich auf deine 75 Euro Startguthaben freuen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!