Deutsche Bank lockt mit Kreditkarten-Aktion: Was Kunden jetzt erwarten können

Um auf Reisen – oder viel häufiger – im Internet beim Shopping verlässlich und vor allem sicher zu bezahlen, ist eine Kreditkarte das Mittel der Wahl. Es gibt sie wie Sand am Meer, die verschiedenen Visas, Mastercards oder Amex.

Kreditkarte ohne Gebühren, aber mit Bonus

Kreditkartenunternehmen verdienen ihr Geld damit, dass sie bei Umsätzen beteiligt werden. Für dich ändern sich die Preise offline im Laden wie online im Netz dadurch nicht. Deshalb schaffen es manche Anbieter, ihre Karten komplett gebührenfrei anzubieten. Sie verdienen an jedem Umsatz mit. Manche geben einen Teil davon aber auch zurück, wie die aktuelle Aktion zeigt, bei der Neukunden bei der „GeniallCard“ Visa-Karte der Hanseatic Bank einen Bonus erhalten können.

GenialCard: Visa-Karte der Hanseatic Bank

Die Karte kostet keine Jahresgebühr und ist unter anderem Apple-Pay- und Google-Pay-fähig. Die Bank verlangt über die Begleichung deiner Kreditkartenrechnung hinaus nur Geld von dir, wenn du die Rechnungen nicht zeitig begleichst oder wenn du direkt das Teilzahlungsmodell nutzt. Also, wenn du nicht alle Kreditschulden auf einmal begleichen willst. Dann fallen Zinsen an. Im Übrigen die niedrigsten im Kreditkarten-Vergleich mit 19,74 % effektivem Zinssatz. Zahlst du jedoch immer pünktlich, hebst kein oder nur wenig Geld ab, ist die Kreditkarte – auch dank Unterstützung für Google Pay und Apple Pay – für dich wirklich ohne Mehrkosten verbunden.

Aktion zum Jahresstart: Neukunden bekommen einen Bonus

Wer auf dem Zettel mit den Neujahrsvorsätzen unter anderem eine (neue) Kreditkarte stehen hat, kann bei der GenialCard jetzt sogar noch von einem Lockangebot profitieren.

Wer die Karte jetzt beantragt (Aktionszeitraum bis 12. Februar 2025), erhält 25 Euro Bonus, wenn mit der Karte innerhalb von 4 Wochen nach Aktivierung ein Mindestumsatz von 100 Euro erzielt wird. Das ist schaffbar – insbesondere, wenn du die Karte als digitales Portemonnaie per Google Wallet (Android) oder Apple Pay (iPhone) nutzt und deine Alltagskäufe damit bezahlst.

Weitere Bedingung ist, dass du im Zuge der Beantragung einer optionalen Einwilligung zum Erhalt von Werbung und Informationen der Bank zustimmst und diese Zustimmung frühestens nach 6 Wochen wieder kündigst. Generell bekommst du den Bonus natürlich nicht, wenn du die Karte selbst direkt wieder kündigst oder stornierst.

Praktisch: Zusätzlich müssen Neukunden in den ersten drei Monaten keine Zinsen bezahlen – auch, wenn sie ihre Rechnung nicht direkt oder per Teilzahlung begleichen möchten.

Alle wichtigen Infos zur Hanseatic Bank GenialCard

Hier kommen die wichtigsten Daten und Fakten zur GenialCard auf einen Blick:

Kostenlose Visa Kreditkarte (keine Debit-Card, keine Bindung an ein Girokonto)

(keine Debit-Card, keine Bindung an ein Girokonto) Bonus 2025 : 25 Euro für Neukunden, die in den ersten 4 Wochen 100 Euro Umsatz erzielen (bei Antrag bis 12.2.2025), außerdem fallen in den ersten drei Monaten keine Zinsen an.

: 25 Euro für Neukunden, die in den ersten 4 Wochen 100 Euro Umsatz erzielen (bei Antrag bis 12.2.2025), außerdem fallen in den ersten drei Monaten keine Zinsen an. Eingestellte Teilzahlung abwählbar, Ausgleich auch per Lastschrift möglich

Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: 500 Euro pro Tag

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung oder Barverfügung: 19,74 Prozent p.a. (Sollzins 18,15 Prozent)

Kostenfreie Ersatzkarte nur bei Diebstahl (Verlust oder Beschädigung 9 Euro)

Teilnahme an Bonusprogramm (Reiserabatte, Gutscheine, Kunden-Gewinnspiele)

Überweisung von Kreditkarte auf Girokonto möglich

Bar-Abhebungen im Ausland: Gebührenfrei (außer Extra-Gebühren der Automaten-Bank)

Bar-Abhebungen in Deutschland: 3,95 Euro je Abhebung (außer beim Abheben in Supermärkten und teilnehmenden Geschäften)

2-Faktor-Sicherheit: SMS-TAN, App-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping

SMS-Benachrichtigung über Umsatz mit Kreditkarte

Beantragung mit PostIdent und VideoIdent

Weitere Extras und App-Funktionen – aber keine Reiseversicherung

Zahlungen mit der Kreditkarte sind über Visa Secure gesichert. Auch wenn du bei der GenialCard kein Girokonto mit dabeihast, so hast du einen Konten-Bereich in der App der Bank, in dem du deine Umsätze jederzeit überprüfen und einsehen kannst. Zudem kannst du hier je nach Einstellung Zahlungen freigeben – etwa, wenn du online für einen höheren Betrag einkaufst.

Schick im Hochformat: Die kostenlose GenialCard – Visa-Kreditkarte der Hanseatic Bank.

Des Weiteren hast du mit der Kreditkarte Zugang zu einem Bonus-Portal der Bank, über welches du Gutscheine von zahlreichen Shops beziehen kannst. Außerdem erhältst du bei Reisebuchungen über das entsprechende Portal Cashback in Höhe von 5 Prozent auf den jeweiligen Reisepreis.

Anders als bei vielen Konkurrenzprodukten der Kreditkarten-Welt ist bei der Hanseatic Bank keine Reiserücktrittsversicherung inklusive. Bei alternativen und ebenfalls kostenlosen Kreditkarten der Banken Advanzia oder der TF Bank würde die im Versicherungsfall greifen, wenn du mindestens die Hälfte der Reisekosten mit der Kreditkarte bezahlt hast. Kleiner Unterschied: Advanzia und TF Bank geben eine Mastercard aus, die Hanseatic bietet die beste Visa-Karte im Vergleich.

Weitere kostenlose Kreditkarten im direkten Vergleich:

Ausstellende Bank Kreditkarte Design Digitale Karte Weitere Vorteile & Anmerkungen TF Bank Mastercard Gold Google Pay

Apple Pay Reiseversicherung inkl. Gepäckversicherung

Cashback auf Mietwagen- und Reisebuchungen

Apple Pay Zugriff auf Gutschein-Portal

Günstige Zinsen bei Teilzahlung

Aktion: 25 Euro Bonus

Apple Pay Zugriff auf Gutschein-Portal

Günstige Zinsen bei Teilzahlung

Apple Pay

Garmin Pay Reiseversicherung

Cashback auf Reisebuchungen

Apple Pay

Garmin Pay Reiseversicherung

Cashback auf Reisebuchungen Jetzt beantragen American Express Payback American Express Google Pay

Apple Pay

Payback Pay Pro 3 Euro Umsatz, 1 Punkt aufs Payback-Konto

Aktion: 4.000 Punkte Start-Bonus

Amex Membership Rewards Programm

Apple Pay

Garmin Pay

Fitbit Pay Reise- und Reiserücktrittsversicherung

Bis 10.000 Euro Kreditrahmen

Apple Pay

Garmin Pay

Fitbit Pay Reise- und Reiserücktrittsversicherung

Appe Pay 90 Tage verlängertes Zahlungsziel

Zinsen auf Geldabhebungen unter 300 Euro

Appe Pay 90 Tage verlängertes Zahlungsziel

Apple Pay

3 kostenfreie Partnerkarten

Aktion: 25 Euro Bonus

Apple Pay

3 kostenfreie Partnerkarten

Aktion: 25 Euro Bonus Jetzt beantragen

