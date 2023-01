Autoteile bei eBay kaufen: So bekommst du jetzt Rabatt auf Lämpchen und mehr

Gehen die Scheinwerfer kaputt, ein Scheibenwischer funktioniert nicht mehr wie er soll oder neue Autoreifen müssen her? Dann gibt es zwei Wege: Du fährst in die Werkstatt, verzichtest temporär auf dein Auto und bekommst im Anschluss häufig eine hohe Rechnung. Oder du besorgst dir das jeweilige Ersatzteil selbst und baust es ein. Im zweiten Fall kannst du den Weg auch über eBay gehen und findest so schnell das jeweilige Ersatzteil für dein Auto. Hier ist die Auswahl groß und du musst nicht von Baumarkt zu Baumarkt fahren, um das passende Teil zu suchen.

Bis zu 50 Euro Rabatt – Jede Woche eine neue Marke im Fokus

In den kommenden Wochen steht bei eBay jede Woche ein anderer Hersteller im Fokus, der Autoteile verkauft. Den Anfang macht Osram – daher bekommst du aktuell hauptsächlich Glühbirnen für dein Auto günstiger. 10 Prozent Rabatt gibt es mit einem Coupon, der noch bis zum 2. Februar gilt. Das sind alle Details.

Bis zum 2. Februar bekommst du mit dem Code „MOTORSMARKEN1“ unter anderem verschiedene Glühbirnen für deinen PKW, sowie eine Luftpumpe und einen Batteriestarter von Osram 10 Prozent günstiger. Der Coupon ist bis zu zweimal einlösbar und gilt maximal bis zu einem Rabatt in Höhe von 50 Euro. Einen Mindestbestellwert gibt es dabei nicht.

Der Coupon-Code ist insgesamt noch gültig bis zum 31. März und lässt sich Woche für Woche für unterschiedliche Marken und Produkte einlösen. Daher lohnt sich immer mal wieder ein Blick auf das Autoteile- und Zubehör-Sortiment bei eBay. Alle Produkte rund ums Auto findest du bei eBay auf dieser Seite.

Autoreifen und andere Autoteile: So findest du sie schnell bei eBay

Suchst du einmal neue Autoreifen, hilft dir bei eBay übrigens die Autoreifen-Suche. Dadurch musst du nicht lang recherchieren, sondern findest rasch die jeweiligen Produkte für dein Auto. Weiterhin praktisch: Über die Funktion „My Garage“ kannst du deine Fahrzeugdaten eingeben und speichern. So findest du in Zukunft immer die richtigen Autoteile, ohne ständig im Wagen oder auf dem Fahrzeugschein nachschauen zu müssen.