ANC-Kopfhörer von Samsung für nur noch 59 Euro: AirPods-Rivale 60 Prozent reduziert

Samsungs Galaxy Buds2 bieten einen hervorragenden Klang, eine lange Akkulaufzeit und ANC. Dadurch kannst du dich auch in lauten Umgebungen voll und ganz auf deine Musik oder Podcasts konzentrieren, ohne gestört zu werden. Mit einem Preispunkt von aktuell nur 59 Euro werden sie zu einem echten Schnäppchen. Wir schauen uns Produkt und Kosten genauer an.

Galaxy Buds2: ANC-Kopfhörer mit angenehmer Passform

Du bist ein Musikliebhaber und möchtest vollständig in deine Musik eintauchen, ohne von störenden Hintergrundgeräuschen abgelenkt zu werden? Dann sind die ANC-Kopfhörer von Samsung eine perfekte Wahl für dich. Denn mit ihrer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) kannst du dich vollständig in deine Musik fallen lassen. Wenn du jedoch nicht vollständig von der Außenwelt abgeschnitten sein möchtest, kannst du mit dem Ambient-Modus die Umgebungsgeräusche wieder einblenden. Dazu überzeugen die In-Ears auch mit einem erstklassigen Sound mit kräftigem Bass und detaillierten Höhen.

Die Galaxy Buds2 bieten zudem ein leichtes, ergonomisches Design und werden mit drei verschiedenen Größen von Silikon-Ohrstöpseln ausgeliefert. Dadurch findest du die perfekte Größe für deine Ohrform. Außerdem sind sie schweiß- und wasserbeständig, sodass du sie auch bedenkenlos beim Sport tragen kannst.

Intuitive Steuerung und lange Laufzeit

Weiterhin cool: Mit den ANC-Kopfhörern kannst du die Musikwiedergabe pausieren, die Lautstärke ändern und Anrufe entgegennehmen, ohne dein Telefon aus der Tasche zu holen. Denn all das lässt sich einfach und intuitiv durch Tippen oder Streichen auf den Ohrstöpseln steuern. Alternativ kannst du deine Musik aber auch via Sprachassistent steuern und bist so komplett freihändig – etwa beim Kochen oder Fahrradfahren ein echter Zugewinn.

Darüber hinaus ist die Akkulaufzeit der Galaxy Buds2 ziemlich stark. Mit einer einzigen Ladung kannst du – mit eingeschaltetem ANC – bis zu fünf Stunden Musik hören und mit dem Ladecase erhältst du bis zu 15 Stunden zusätzliche Akkulaufzeit. Wenn du unterwegs bist und schnell aufladen musst, hast du mit nur fünf Minuten am Kabel bis zu eine Stunde zusätzliche Wiedergabezeit.

Galaxy Buds2: 90 Euro reduziert – so günstig wie lange nicht

Insgesamt bieten die Galaxy Buds2 ein hervorragendes Hörerlebnis mit einer Reihe von Funktionen, die sie zu einem großartigen Begleiter für deinen Alltag machen. Und das Beste ist: Sie sind derzeit für nur 59 Euro erhältlich, was richtig starken 60 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP von 149 Euro entspricht. Der Versand ist zudem bei MediaMarkt kostenfrei.

Auch im Preisverlauf der letzten Monate (siehe unten) zeigt sich, dass die Bluetooth-Kopfhörer zuletzt nicht günstiger erhältlich waren. Lediglich im April vergangenen Jahres gab es sie einmal einen Cent preiswerter. Aktuell hat aber kein anderer Anbieter die Kopfhörer zu einem besseren Preis in den Verkaufsregalen. Wie lange das Angebot läuft, lässt sich leider nicht erkennen. Also solltest du nicht zu lange warten und dir ein Paar der Galaxy Buds2 zum Schnäppchenpreis sichern.

