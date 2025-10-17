Mit Dyson-Akkusauger: Amazon-Spardeals am Freitag! (17.10.)

Das Wochenende startet günstig, denn wir haben dir am heutigen Freitag (17.10.) zehn starke Schnäppchen vom Versandriesen herausgesucht. Das kannst du dir heute holen:
Die Top-Amazon-Deals am Freitag
- Kontaktloses Fieberthermometer mit sofortigen Werten, Messung per Infrarot, für 12,34 Euro statt 23,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
- Aroma Diffuser mit 300 Milliliter Fassungsvermögen, für ätherische Öle und zur Luftbefeuchtung, für 19,98 Euro statt 24,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
- Viererpack TP-Link Tapo smarte WLAN-Steckdosen, kompatibel mit Alexa, Google Home und Tapo App, für 26,90 Euro statt 44,90 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
- Dyson Cyclone V10 Absolute Akkustaubsauger mit bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit, für 349 Euro statt 499 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
- Gemüseschneider Mandoline Gemüsehobel mit sechs verschiedenen Klingen aus Edelstahl, für 17,99 Euro statt 22,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
- Fanttik F2 Master Mini Akku-Multifunktionswerkzeug mit fünf Geschwindigkeiten, inklusive 35 Zubehörteilen zum Gravieren, Polieren und Bohren, für 56,51 Euro statt 89,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
- Shokz OpenDots One Open Ear Kopfhörer, Dolby Audio mit 40 Stunden Akkulaufzeit und IP54 Wasserschutz, für 169 Euro statt 199 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
- Leuchthalsband für Hunde, aufladbar und wasserdicht, in verschiedenen Größen für kleine und große Hunde erhältlich, für 16,14 Euro statt 18,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
- Etikettendrucker mit selbstklebenden Etiketten, funktioniert per Smartphone-App und mit Bluetooth, für 18,98 Euro statt 29,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
- Schrankbeleuchtung mit Bewegungsmelder, Unterbauleuchte, magnetisch und wiederaufladbar, für 12,32 Euro statt 19,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
Nichts dabei? Das macht nichts
War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!