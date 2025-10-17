Mit Dyson-Akkusauger: Amazon-Spardeals am Freitag! (17.10.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Endlich wieder Freitag! Zum Start ins Wochenende gibt's direkt wieder zehn der spannendsten Angebote vom Versandriesen Amazon. Von Gadgets für die Küche bis hin zu einem Dyson-Akkusauger ist alles dabei!
Deals vom Freitag
Die Amazon-Deals vom FreitagBildquelle: inside digital
  • Teilen

Das Wochenende startet günstig, denn wir haben dir am heutigen Freitag (17.10.) zehn starke Schnäppchen vom Versandriesen herausgesucht. Das kannst du dir heute holen:

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

  • Kontaktloses Fieberthermometer mit sofortigen Werten, Messung per Infrarot, für 12,34 Euro statt 23,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
  • Aroma Diffuser mit 300 Milliliter Fassungsvermögen, für ätherische Öle und zur Luftbefeuchtung, für 19,98 Euro statt 24,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
  • Gemüseschneider Mandoline Gemüsehobel mit sechs verschiedenen Klingen aus Edelstahl, für 17,99 Euro statt 22,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
  • Fanttik F2 Master Mini Akku-Multifunktionswerkzeug mit fünf Geschwindigkeiten, inklusive 35 Zubehörteilen zum Gravieren, Polieren und Bohren, für 56,51 Euro statt 89,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
  • Leuchthalsband für Hunde, aufladbar und wasserdicht, in verschiedenen Größen für kleine und große Hunde erhältlich, für 16,14 Euro statt 18,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
  • Schrankbeleuchtung mit Bewegungsmelder, Unterbauleuchte, magnetisch und wiederaufladbar, für 12,32 Euro statt 19,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

Zu den besten Deals vom Donnerstag

Frau vor Fernseher schaut Amazon Prime Video
Jetzt weiterlesen
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ein Korb voller grüner Avocados
Gadgets
Warum gerade alle auf diese 15-Euro-Avocado bei Amazon abfahren
Adventskalender bei Amazon
Amazon
Einen gibt's schon für unter 9 Euro: Adventskalender-Angebote bei Amazon
Deals vom Donnerstag
Amazon
Hier ist für jeden was dabei: Die 10 besten Amazon-Deals am Donnerstag (16.10.)
Spielwaren
Das perfekte Weihnachtsgeschenk? Amazon verkauft Lego-Sets bis zu 38 Prozent günstiger
Amazon
Ordentlich sparen beim Shoppen: Diese Amazon-Deals gibt es heute (15.10.)
Amazon
Mit Produkten, die jeder braucht: top Amazon-Angebote am 14.10.
Fernseher & Smart TV
Wenige Stunden bleiben: Amazon schaltet bestes Angebot wieder ab!
Saugroboter
Irrer Amazon-Deal: Ecovacs Saugroboter mit Servicestation für weniger als 380 Euro - er kann auch wischen!
Amazon
Schon wieder Montag? Die Amazon-Deals von heute (13.10.) heben deine Laune!