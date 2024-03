Im Rahmen der großen Oster-Deals bei Amazon bis zum 25. März gibt es immer wieder kurzzeitige WOW-Angebote. Mit einer begrenzten Stückzahl und der Exklusivität für Prime-Mitglieder gibt es zwar auch ein paar Einschränkungen. Gleichzeitig sind die Angebote aber echte Schnäppchen, wie der aktuelle Deal zum Pixel 8 beweist. Bei Amazon sicherst du dir das Google-Handy in der 256-GB-Variante jetzt nämlich für nur 599 Euro – für unter 600 Euro gab’s das Smartphone mit mehr Speicher zuvor noch nie! Wir werfen einen schnellen Blick auf das Blitzangebot.

Nur kurze Zeit: Pixel 8 rutscht unter 600 Euro

Eigentlich ist das Pixel 8 in der 256-GB-Variante mit einem Preisschild von 859 Euro versehen. Im aktuellen Blitzangebot streicht Amazon jedoch satte 30 Prozent vom UVP und verkauft das Google-Handy so schon für nur 599 Euro. Bereits ein kurzer Blick auf den Preisverlauf zeigt: Hierbei handelt es sich um ein unfassbar gutes Angebot! Zuvor gab es das Pixel 8 nämlich noch nie für unter 600 Euro zu haben.

Wenn du Interesse hast, solltest du dich allerdings beeilen. Bei den WOW-Angeboten – welche übrigens exklusiv für Prime-Mitglieder sind – gibt es stets nur eine begrenzte Stückzahl. Das Pixel 8 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels etwa bereits zu 28 Prozent vergriffen. Gestartet war der Deal um 8 Uhr am 20. März. Schnell sein lohnt sich also, denn hier sicherst du dir ein Top-Smartphone zum unschlagbaren Schnäppchen-Preis! Wer keine Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann sich aktuell übrigens einen 30-tägigen Testzeitraum gratis sichern und dann direkt von dem Angebot profitieren.

Schnell zuschlagen: Das Blitzangebot könnte bald schon wieder vergriffen sein

Darum lohnt sich das Google-Handy

Falls du dir noch nicht ganz sicher bist, ob das Pixel 8 die richtige Wahl für dich ist, fassen wir hier die Highlights des Smartphones noch kurz zusammen. Direkt auf den ersten Blick überzeugt das Google-Handy mit seinem 6,2 Zoll großen Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Durch die kompakte Größe liegt das Pixel 8 zudem äußerst komfortabel in der Hand – was uns auch in unserem Test besonders positiv aufgefallen ist. Ein weiteres Plus ist das hochwertige Kamerasystem sowie die tolle Leistung im Alltag. Soft- und Hardware stammen nämlich von Google, sind daher perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren eine flüssige Nutzerfahrung. Der lange Update-Support macht das Pixel 8 zudem ebenso zu einer tollen Wahl für die nächsten Jahre.

→ Pixel 8 mit 256 GB Speicher für 599 Euro