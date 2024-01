Aldi: Saugroboter zu Top-Preisen im Angebot

Da wäre unter anderem der Xiaomi Saug- und Wischroboter E12, der jetzt im ALDI ONLINESHOP mit 25 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von knapp 200 Euro angeboten wird. Mit einem Preis von 149 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten bietet Aldi den weißen Haushaltshelfer zu einem neuen Bestpreis an, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.

Aldi: Xiaomi Saug- und Wischroboter zum Sonderpreis kaufen

Der 4,5 Kilogramm schwere Xiaomi E12 mit Stufenerkennung bietet eine Saugleistung von bis zu 4.000 Pa. Er ist nicht nur mit einer intelligenten Routenplanung in Bahnen ausgestattet, sondern lässt sich auch per App und per Sprachbefehl (Google & Alexa) steuern. Die Laufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 110 Minuten im Standardmodus an. Im Wischmodus stehen drei Durchflussstufen zur Verfügung. So kann der Roboter je nach Untergrund mal mehr, mal weniger Wasser für die Bodenreinigung einsetzen.

Xiaomi Saugroboter E12

Tipp: Wenn du weitere 15 Euro auf den ohnehin schon guten Aldi-Preis sparen möchtest, solltest du einen Blick in den Onlineshop von Xiaomi werfen. Dort steht der Xiaomi Robot Vacuum E12, so die offizielle Bezeichnung des Produkts, gegenwärtig zu einem Preis von 139,99 Euro zur Verfügung. Zusätzliche Versandkosten fallen dort nicht an.

Alternative: Saugroboter mit Absaugstation

Etwas teurer und exklusiv bei Aldi zu haben: der Dreame Saugroboter D9 plus, der mit einer praktischen Absaugstation ausgestattet ist. Ist der Schmutzbehälter voll, fährt dieser Saugroboter von allein zu seiner Basisstation, um dort automatisch den Schmutzbehälter leeren zu lassen. Der Schmutz wird in der Absaugstation in einem Staubbeutel gesammelt. Anschließend führt der Roboter seine Reinigung bei Bedarf fort.

Dreame D9 plus Saugroboter mit Absaugstation

Der Hersteller stellt eine Saugleistung von bis zu 2.500 Pa mit automatischer Saugstärkeanpassung sowie eine Teppich-Boost-Funktion in Aussicht. Und natürlich fehlt es dem kleinen Helferlein auch nicht an einer Wischfunktion. Der Preis für den Saugroboter mit Laserdistanzsensor (LDS): 279 Euro zuzüglich 5,95 Euro für den Versand.

Wischroboter für unter 150 Euro

Ebenso ist im ALDI ONLINESHOP ab sofort der Medion Wischroboter (MD10406) zu haben. Nur saugen kann er nicht, dafür aber den Unterboden in deinem Haushalt wischen und das Wischwasser im Anschluss wieder aufnehmen. Für ein optimales Reinigungsergebnis solltest du deswegen vor einem Wischvorgang selbst mit einem Staubsauger für etwas Reinheit in deinem Haushalt sorgen.

Medion Wischroboter (MD10406)

Laut Angaben von Medion ist während eines Wischvorgangs die Reinigung einer bis zu 25 m² großen Fläche möglich. Dabei erfolgt die Reinigung des Bodens über einen Gyro-Sensor in systematischen Bahnen. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 80 Minuten, starten lässt sich dieser Haushaltshelfer mit 850 ml großem Frischwasser- und 900 ml fassenden Abwassertank per Knopfdruck oder über eine vorherige Programmierung.

