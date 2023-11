Aldi: Neues Notebook-Schnäppchen mit Ausrufezeichen

Denn im Onlineshop von Aldi kannst du jetzt das Medion-Notebook E15309 (MD64140) kaufen. Es bietet auf Basis von Windows 11 Home einen 15,6 Zoll großen Full-HD-Bildschirm (1.920 x 1.080 Pixel) und wird von einem AMD Ryzen 5-5500U Prozessor angetrieben. Die CPU bietet sechs Kerne, die im Basistakt mit 2,1 GHz ihre Arbeit verrichten. Vorübergehend beschleunigen sie bei anspruchsvollen Aufgaben unterstützt von 8 GB RAM (DDR4) auf bis zu 4,0 GHz. Platz für persönliche Daten? Ausreichend vorhanden! Dank einer 512 GB großen SSD. Bei Bedarf kannst du optional eine weitere SSD einbauen, um für noch mehr Speicherplatz zu sorgen.

Medion-Notebook bei Aldi kaufen – das steckt drin

Zur weiteren Ausstattung gehören ein integrierter Grafikchip (AMD Radeon Graphics), HD-Webcam und Dual-Array-Mikrofon, WLAN und Bluetooth. Letzteres zwar nur in der schon etwas älteren Version 4.1, im Alltag an einem Notebook reicht das in der Regel aber vollkommen aus. Zwei Lautsprecher, zwei USB-Ports und ein HDMI-Anschluss runden das Angebot ab. Die Akkulaufzeit geben Aldi und Medion mit bis zu acht Stunden an, das Gewicht liegt bei erfreulich leichten 1,78 Kilogramm.

Ausgestattet ist das Notebook im bewusst flachen Alu-Design zudem mit einem sogenannten Privacy Mode-Switch. Wenn du einen kleinen Schalter betätigst, kannst du Webcam und Mikrofon vollständig deaktivieren. Die Hardware wird dann komplett vom Stromkreis getrennt, wodurch das System nicht mehr darauf zugreifen kann. Das erhöht den Schutz der Privatsphäre des Nutzers.

Medion Notebook E15309 (MD64140) bei Aldi im Angebot.

Was kostet das Medion E15309 (MD64140)?

Angeboten wird das Medion E15309 (MD64140) von Aldi mit drei Jahren Garantie. Und aktuell auch 50 Euro unterhalb des eigentlich gültigen unverbindlichen Verkaufspreises (UVP). Denn statt 449 Euro werden aktuell nur 399 Euro fällig. Einmalig musst du 5,95 Euro Versandkosten zahlen, sodass der Preis auf insgesamt 404,95 Euro steigt; bei einer Lieferzeit von ein bis vier Werktagen. Ein gutes Angebot? Wirft an einen Blick auf einen passenden Preisvergleich, wird deutlich: absolut! Denn günstigere Notebooks mit einer vergleichbaren Ausstattung gibt es derzeit nicht. Aldi bietet also ein Notebook an, das die Auszeichnung „Angebot zum Aldi-Preis“ durchaus verdient.

Unter dem Strich kann zusammengefasst werden, dass Aldi mit dem Medion E15309 ein perfektes Notebook für digitales Arbeiten anbietet. Natürlich ist es weniger dafür gedacht, neueste Gaming-Hits darauf zu zocken. Gerade für mobiles Arbeiten ist es aufgrund seines geringen Gewichts, der flachen Bauform und der recht langen Akkulaufzeit aber perfekt.

