Aldi: Balkonkraftwerk zum Kampfpreis im Angebot

Das Balkonkraftwerk Solovoltaik Plug & Play stand schon einmal im Oktober in den virtuellen Schaufenstern des Aldi Onlineshops. Jetzt kehrt es im Preis reduziert zurück ins Angebot. Das Set besteht aus zwei Modulen, einem NEP-Wechselrichter mit maximal 600 Watt Ausgangsleistung und einem WLAN-Modul mit kostenloser App-Funktion; verfügbar für Android- und iOS-Geräte. Über die zugehörige App kannst du auch von unterwegs den aktuellen Status deiner kompakten Solaranlage prüfen und einsehen, wie viel Strom aktuell generiert wird.

Günstiges Balkonkraftwerk jetzt bei Aldi erhältlich

Um das Aldi-Balkonkraftwerk zu nutzen, solltest du wissen, dass es primär für die Montage an Gitterbalkonen gedacht ist. Besonders ergiebig kann es seine Arbeit verrichten, wenn die Montage in eine verschattungsfreie Südausrichtung erfolgt. Ein passendes Montageset ist im Lieferumfang enthalten. Jedes der beiden gelieferten Module hat Abmessungen von 116 × 77 Zentimeter und kann mit einer Leistung von 175 Wp punkten. Bei Bedarf ist eine Erweiterung um zwei weitere Module möglich.

Wichtig allerdings: Für die Nutzung der Plug & Play-Funktion ist auf dem Balkon eine Außensteckdose notwendig, die mit einem 30-mA-Fehlerstromschutzschalter versehen ist. Ein Anschlusskabel mit Schuko-Stecker musst du nicht extra kaufen, denn es ist mit einer Länge von 5 Metern ebenfalls im Lieferumfang bereits inklusive.

Gitterbalkon-Balkonkraftwerk von Solovoltaik jetzt bei Aldi im Angebot.

Was kostet das Plug & Play Balkonkraftwerk?

Der Preis für das Balkonkraftwerk liegt im Aldi Onlineshop jetzt mit drei Jahren Garantie bei 299 Euro. Damit wird der vor einem Monat noch gültige Preis um 100 Euro unterboten. Hinzu kommen einmalig 5,95 Euro für den Versand und 39,95 Euro Zuschlag für die Zustellung per Spedition. Insgesamt musst du also knapp 345 Euro einplanen. Bei Bedarf kannst du eine Bezahlung auch über Klarna in drei zinsfreien Raten in Höhe von je 114,96 Euro tätigen. Die Lieferung erfolgt nach Terminabsprache in drei bis acht Werktagen.

Auf Wunsch ist im Onlineshop von Aldi auch die passende Erweiterung erhältlich. Ein zusätzliches Solarmodul mit einer Leistung von 175 Wp verkauft Aldi für 129 Euro. Eine Aufständerung für das Balkonkraftwerk, zum Beispiel zum Aufstellen auf dem Rasen im Garten oder auf einem Garagendach, geeignet für zwei Solarmodule, kostet 99,99 Euro. Der passende Einstellwinkel lässt sich zwischen 15 und 45 Grad anpassen.

Jetzt weiterlesen Balkonkraftwerk im Kleingarten: Hier wird’s bald möglich