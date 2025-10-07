75-Zoll-TV unter 500 Euro: Riesiger Marken-Fernseher dank Prime Day im Preissturz!

Der Amazon Prime Day hält bereits jetzt einige Überraschungen bereit. So kannst du die beispielsweise einen 75-Zoll-Fernseher für weniger als 500 Euro schnappen. Neben 4K-Auflösung bietet das Gerät sogar ein QLED-Display und einen Gaming-Modus.
Xiaomi F Pro hängt an einer beigen Wand in einem modernen Wohnzimmer mit einem angeschalteten Bildschirm.
Der Xiaomi F Pro mit 75-Zoll-Bilddiagonale ist zum Prime Day stark reduziert.
Der Amazon Prime Day eignet sich hervorragend, wenn du auf der Suche nach einem neuen Fernseher bist. Denn hier fallen die Preise häufig deutlich. Ein 75-Zoll-TV ist jetzt sogar für weniger als 500 Euro erhältlich. Doch nicht nur die Größe kann überzeugen, denn dank modernem Display und Bildverbesserungen hat der Fernseher ordentlich was auf dem Kasten. Wie gut der Xiaomi F Pro wirklich ist, verraten wir dir in den folgenden Zeilen.

Xiaomi F Pro: Das bietet dir der Smart-TV

Den perfekten Smart-TV zu finden, grenzt an eine echte Herkules-Aufgabe. Der Markt ist überschwemmt mit zahlreichen Modellen, die sich häufig nur in einer Kleinigkeit unterscheiden. Der angebotene Xiaomi F Pro ist jedoch aufgrund seiner immensen Größe recht auffällig. Obwohl es weitere Geräte in dieser Preisklasse gibt, kann der Fernseher nämlich vor allem mit seiner Leistung punkten.

Xiaomi F Pro an der Wand mit geöffnetem Fire-TV-App-Store
Dank Fire TV stehen dir haufenweise Apps zur Verfügug.

Den Anfang macht das Display. Xiaomi setzt hier auf die bekannte QLED-Technologie, die für besonders intensive Farben sorgen soll. Mit einer 4K-UHD-Auflösung, also 3.840 x 2.160 Pixel, bietet der F Pro ein gutes Bild, das durch HDR10+ und die hauseigene MEMC-Technologie noch einmal aufgewertet wird. Letztere sorgt beispielsweise dafür, dass Verzögerungen oder Bewegungsunschärfen auftauchen.

Nativ sind 60 Hz möglich, die jedoch im Gaming-Modus auf satte 120 Hz erhöht werden können. Dadurch sind auch schnellere Bewegungen kein Problem. Zusätzlich finden sich noch ein HDMI-2.1-Port, VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) für Zocker. Dank schnellem MediaTek MT9611-Prozessor arbeitet der Smart-TV recht flott und bietet über das integrierte Fire TV zahlreiche Apps an.

75-Zoll-TV unter 500 Euro: Neuer Preis-Leistungs-Tipp?

Allein die Größe des Smart-TVs rechtfertigt den Preis. Der Xiaomi F Pro zählt nicht zu den High-End-Modellen, die du eventuell von LG kennst. Dafür fehlen weitere Technologien, wie etwa AMD FreeSync oder ein perfekter Schwarzwert. Das braucht es aber auch nicht, denn bei diesem Deal bekommst du einen modernen Fernseher mit einem unglaublich guten Kostenpunkt geboten. Vor allem in puncto Bilddarstellung und Leistung liefert das Gerät ab. Der bisherige Bestpreis in Höhe von 599 Euro wird beim aktuellen Prime Day zudem um 100 Euro unterboten, wodurch du für den Xiaomi F Pro mit 75-Zoll-Bilddiagonale nur noch 499 Euro zahlst. Willst du also möglichst viel Bild für möglichst wenig Geld, solltest du diesen Deal nicht verpassen.

