Amazon Prime Deal Days: Die meisten Angebote sind nicht gut – diese 14 hier schon!

„Exklusiv für Prime Kunden“ – mit diesem Versprechen reduziert Amazon gerade tausende Produkte. Wer also monatlich zahlt (oder hier ein Testabo gratis abschließt), bekommt nicht nur Services wie die allgemeine Gratis-Lieferung, sondern jetzt auch noch Sonderrabatte. Wir schauen in diesem Artikel auf einige Perlen der Aktion.

Amazon Prime Deal Days am 7. und 8. Oktober – die besten Angebote im Check

Während es bei vielen Angebote gute bis bessere Rabatte im Normalbereich gibt, sind die folgenden Tech-Deals hier echte Empfehlungen – preislich, wie inhaltlich:

Philips Hue E27 Starter-Set – 69,99 Euro (-32 Prozent)

Wer mit Philips Hue ins Thema smarte Beleuchtung starten oder sein Setup erweitern will, bekommt das Starterset mit drei Lampen des Typs E27 („White & Color Ambiance“, dimmbar, farbwechselnd) und der Steuereinheit Hue Bridge für unter 70 Euro.

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse – 149,99 Euro (-38 Prozent)

Beliebte Heißluftfritteuse mit zwei großen Frittierkörben, sechs Funktionen und 2.470-Watt-Leistung. Perfekt für Familien oder Menschen, die gerne und viel essen.

Botslab G980H Dashcam – 104,49 Euro (Anzeige)

Die Botslab G980H Dashcam sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Autofahren und dient auch als Parküberwachung, in dem sie dein Auto rundherum im Blick behält. Kein Abo, 64-GB-SD-Karte inklusive.

Soundcore Q20i – 29,99 Euro (-40 Prozent)

Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und bis zu 40 Stunden Laufzeit. Selbst audiophile Menschen kommen dank Hi-Res Audio auf ihre Kosten.

Anker 337 Powerbank – 37,99 Euro (-37 Prozent)

Bockstarke Powerbank mit 26.800-mAh-Kapazität. Drei USB-Ports für Apple- und Android-Geräte. PowerIQ und VoltageBoost von Anker sind ebenfalls an Bord.

Razer BlackWidow v4 Green Switches – 85,90 Euro (-55 Prozent)

Auch Gamer kommen am Prime Day nicht zu kurz. Die mechanische Tastatur glänzt mit zusätzlichen Makro-Tasten und dem auffälligen Razer-Chroma-RGB.

Bosch Akkuschrauber EasyDrill – 62,99 Euro (-41 Prozent)

Der Akkuschrauber von Bosch eignet sich hervorragend für den Heimwerker-Bedarf. Jetzt im Paket mit Akku und Tragekoffer zum bisherigen Tiefpreis sichern.

HUAWEI Watch GT 6 – 199 Euro (Anzeige)

Die erst im September vorgestellte HUAWEI Watch GT 6 fällt im Preis. Die Smartwatch mit extrem langer Akkulaufzeit gibt es stark vergünstigt im Online Store von HUAWEI, wo sie dank exklusivem Gutschein und mit Zusatz-Armband jetzt nur 199 Euro kostet.

Prime-Day-Preis: 269 Euro, mit Code AKSS70MD 199 Euro Für 9,99 Euro Aufpreis kannst du dir noch Freebuds SE4 (Warenwert ~60 Euro) in den Warenkorb legen.



Smarte Glühbirnen von Govee – 11,99 Euro (-40 Prozent)

Über 16 Millionen Farben und Sprachsteuerung via Alexa. Schnapp dir die smarte Beleuchtung im Doppelpack zum Spitzenpreis.

DIe ???-Rätseladventskalender – 5,87 Euro (-77 Prozent)

Wohl einer der dicksten Rabatte der Prime Deal Days. Rätselfans der berühmten drei Fragezeichen kommen in der Vorweihnachtszeit voll auf ihre Kosten. Statt 25 Euro und zuletzt immerhin noch rund 17 Euro, werden’s keine 6 Euro mehr.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro (256 GB) – 199,99 Euro (-43 Prozent)

Leistungsstarkes Mittelklasse-Smartphone mit aktuellem Android-Betriebssystem, starker Kamera und guter Performance im Alltag. Suchst du ein günstiges Smartphone, ist das Xiaomi Redmi Note 14 Pro eine starke Alternative zu Samsung & Co.

Roborock Qrevo Serie (QV 35A) – 399,99 Euro (-33 Prozent)

Einsteigerfreundlicher Saugroboter mit Wischfunktion. 8.000-Pa-Saugkraft, Laser-Navigation und weitere Premium-Features zum kleinen Preis.

Echo Spot – 47,99 Euro (-47 Prozent)

Der smarte Lautsprecher mit integriertem Wecker und sattem Klang. Dank Routinen und klarem Display gemütlich in den Tag starten.

Elektronische Parkscheibe von needit – 18,99 Euro (-42 Prozent)

Bestseller bei Amazon. Diese Parkscheibe stellt sich selbst automatisch ein, wenn dein Auto stehenbleibt. Knöllchen sind damit Geschichte.

