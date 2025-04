Dein aktueller Tarif ist dir einfach zu teuer, und das Datenvolumen verbrauchst du auch nie? Dann haben wir da was für dich. Bei Lebara ist eine Osteraktion gestartet, die die Tarifpreise um bis zu 20 Prozent drückt, sodass du an richtig günstige Verträge herankommst. Dabei musst du aber weder bei der Menge an Datenvolumen noch bei der Surfgeschwindigkeit Abstriche machen. Klingt gut? Dann lies jetzt weiter.

Die Oster-Tarif-Deals von Lebara

Die Rabatte zur Osterzeit laufen bis zum 28. April und gelten für zwei der 24-Monats-Tarife. Darüber hinaus sind auch die anderen Verträge reduziert, jedoch nicht so drastisch. Zusätzlich bietet Lebara ebenso Optionen mit einer flexiblen Laufzeit an, allerdings gelten hier andere Preise. Wir fokussieren uns in diesem Artikel auf den Hello! 10 und den Hello! 50 Tarif – denn die sind aktuell richtig günstig!

Wie der Name schon andeutet, handelt es sich hier um Tarife mit 10 oder 50 GB. In beiden Paketen bekommst du eine Allnet und SMS-Flat on top. Du bist mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz von Telefónica unterwegs. Besonders cool: Bei Lebara bekommst du auch immer noch eine bestimmte Anzahl an Freiminuten, mit denen du kostenlos in über 50 Länder telefonieren kannst. Perfekt also, wenn du im Ausland unterwegs bist und gerade keine Internetverbindung für WhatsApp-Anrufe zur Verfügung steht. In beiden Verträgen sind das 100 Freiminuten.

Schon ab 4 Euro: So wenig musst du jetzt zahlen

Während der Osteraktion reduziert sich jetzt nicht nur der monatliche Preis für die Tarife. Auch die Anschlussgebühr bricht auf lediglich fünf Euro ein. Aber wie viel musst du jetzt regelmäßig zahlen?

Für den Hello! 10 stehen normalerweise 4,99 Euro im Monat auf der Rechnung – was ohnehin schon ziemlich fair ist. Wenn du bis zum 28. April buchst, zahlst du während der Laufzeit von 24 Monaten aber nur noch 3,99 Euro. Die Preis-Leistungs-Kombi macht diesen Tarif zu meinem absoluten Favoriten. Wer ohnehin viel im WLAN unterwegs ist und unterwegs nur gelegentlich die sozialen Medien checkt, kommt mit 10 GB für 3,99 Euro wirklich ziemlich günstig weg.

Wenn du lieber ein etwas größeres Datenpolster hättest, ist der Hello! 50 vielleicht die bessere Wahl. Normalerweise schlägt dieser mit 9,99 Euro zu Buche. Dank 20 Prozent Rabatt rauscht der Preis aber auf monatlich 7,99 Euro für 50 GB runter. Wichtig: Der reduzierte Preis gilt nur für 24 Monate, ab dem 25. zahlst du wieder die regulären Kosten. Denk hier also an eine rechtzeitige Kündigung, wenn du diesen Preis dann nicht zahlen möchtest.

