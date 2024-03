Für einen Aufpreis von rund 55 Euro bekommst du bei diesem genialen Tarif-Angebot nicht ein, sondern gleich zwei Pixel 7a Smartphones samt Pixel Buds A-Series zum Vertrag dazu. Doch nicht nur das: Auch ein zweiter, separater Tarif ist in den monatlichen Kosten von 34,99 Euro inklusive. Kein Wunder also, dass du bei diesem Deal über 1.600 Euro sparen kannst. Wir schauen uns das Angebot in diesem Artikel genauer an und zeigen dir, warum sich das Doppelpack lohnt.

O2 Mobile M Boost: Diesen 50-GB-Tarif samt Pixel 7a bekommst du doppelt

Teil dieses wirklich besonderen Tarif-Angebots ist dabei zweimal der O2 Mobile M Boost Vertrag mit 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Betreibers. Dank des coolen Grow-Vorteils kommen dabei außerdem jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten umsonst on top. Die Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s kann sich ebenfalls sehen lassen und garantiert unterwegs ruckelfreies Surfen und Streamen. Hinzu kommt obendrein noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming.

All das bekommst du bei dem Doppelpack für monatlich 34,99 Euro. Teilst du dir die Tarifkosten mit deinem Partner oder einem Freund bzw. einer Freundin, zahlt ihr jeweils sogar nur rund 17,50 Euro pro Monat für die 50-GB-Tarife. Es fallen jedoch auch noch 39,99 Euro als Anschlusskosten an – allerdings nur einmalig. Für die zwei Pixel 7a sowie zwei Paar Pixel Buds A-Series Kopfhörer zahlst du dann noch 49,95 Euro, plus 6,99 Euro für den Versand. Und dies sorgt für eine heftige Ersparnis.

Über 1.600 Euro Ersparnis?! So rechnet sich das Tarif-Doppelpack

Doch wie rechnet sich das Tarif-Doppelpack und sparst du hier wirklich über 1.600 Euro? Ein großer Faktor für das enorme Sparpotenzial macht sich direkt beim Blick auf die Tarifkosten bemerkbar. Du zahlst bei dem Doppel-Bundle nämlich monatlich keinen einzigen Cent für das Pixel 7a und die Kopfhörer extra. Auch ohne Geräte kostet der O2 Mobile M Boost Vertrag bei dem Netzbetreiber nämlich 34,99 Euro pro Monat – und das für nur einen Tarif.

Dadurch holst du dir zwei Pixel 7a (im Wert von jeweils 370 Euro) sowie zwei Paar Pixel Buds A-Series (im Wert von jeweils 64,90 Euro) für lediglich 56,94 Euro zu den beiden Tarifen dazu! Generell kommst du bei dem doppelten Tarif-Bundle über die komplette Vertragslaufzeit von 24 Monaten nur auf Gesamtkosten von rund 936 Euro. Holst du dir die zwei Verträge, Smartphones und Kopfhörer jeweils einzeln, müsstest du hingegen über 2.629 Euro blechen. Du sparst somit wirklich satte 1.693 Euro! Wenn du also noch jemanden kennst, der ebenfalls Interesse an einem preiswerten Tarif-Deal samt cooler Geräte hat, könnt ihr hier zusammen gewaltig sparen.

Google Pixel 7a & Pixel Buds A-Series

Werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick auf die Geräte des Bundles. Mit dem Pixel 7a bekommst du dabei ein hochwertiges Google-Handy zum Tarif dazu. Während der schicke 6,1-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz technisch zu überzeugen weiß und für die kompakte Größe des Smartphones verantwortlich ist, liefert dir der Google Tensor G2 Prozessor samt 8 GB RAM eine tolle Performance im Alltag. Dabei profitierst du zudem von purem Android, da Soft- und Hardware bei Google aus einem Haus stammen.

Google Pixel 7a Software Android 13 Prozessor Google Tensor G2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 10280×6235 (64,1 Megapixel) Akku 4.385 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 194 g Farbe Weiß, Grau, Blau, Pink Einführungspreis 509 € Marktstart Mai 2023

Die starke Kameraausstattung rund um die 64-MP-Hauptkamera ist uns in unserem Test zum Pixel 7a ebenso positiv aufgefallen. Die gute Akkulaufzeit und der Schutz gegen Untertauchen nach IP67 runden das hervorragende Gesamtpaket ab. Und mit den Pixel Buds A-Series bekommst du obendrein noch schicke In-Ear-Kopfhörer des Herstellers gratis zu jedem Smartphone dazu.

