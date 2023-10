Ein wirklich einzigartiger Saugroboter: Samsung Jet Bot AI+ im Test

Der Jet Bot AI+ ist das aktuelle Spitzenmodell von Samsung. Der Saugroboter fällt mit einem ungewöhnlichen Design auf und ist mit einer Laser-Navigation sowie einer Kamera für die Hinderniserkennung ausgestattet. Zudem ist eine Station zur automatischen Entleerung des Staubbehälters im Lieferumfang inklusive. Wir haben den Jet Bot AI+ getestet.

Ungewöhnliche Bauform – einfacherer Start

Direkt beim Auspacken fällt die ungewöhnliche Form auf. Denn der Samsung Jet Bot AI+ ist gewissermaßen ein Akkustaubsauger in Form eines Saugroboters. So ist die Reinigungsbürste ganz vorn positioniert, wodurch der Saugroboter auch ohne Seitenbürsten bis an den Rand jedes Raumes kommt und auch Ecken zuverlässig reinigen kann. Ein Nachteil ist jedoch die daraus resultierende, hohe Bauform. So kommt der Jet Bot AI+ nur schwer unter niedrige Möbel, was sich im Laufe des Tests noch als Problem herausstellen sollte. Die Station ist hingegen außergewöhnlich schlank und benötigt nur wenig Platz.

Ist beides aufgebaut, kann die Einrichtung beginnen. Hierfür benötigt man Samsungs Smart-Home-App „Smart Things“. Mit dieser App lassen sich auch unzählige andere Smart-Home-Gadgets von der smarten Glühbirne bis hin zur Solaranlage steuern. Die Einrichtung ist einfach, insbesondere auf einem Samsung-Smartphone, wo diese App bereits vorinstalliert ist.

Samsung Smart Things App

Bleiben wir gleich bei der App. Einmal mit dem WLAN verbunden, ist der Samsung Jet Bot AI+ auch schon bereit für seine erste Fahrt. Hierbei wird eine Karte deiner Wohnung erstellt und die Räume automatisch erkannt. Anschließend kannst du manuell Verbesserungen vornehmen. Die Erkennung funktioniert schnell und zuverlässig. Gestört hat uns hingegen, dass es scheinbar eine Mindestgröße für jeden Raum gibt. Ein ca. 4 Quadratmeter großes Flurstück zwischen zwei Räumen hätte ich gerne als eigenen Raum definiert – dies lässt die App jedoch nicht zu. Auch sonst hätten wir uns etwas mehr Flexibilität gewünscht. So lässt sich etwa keine neue Reinigung starten, ehe der Saugroboter zur Station zurückgekehrt ist.

Samsung Jet Bot AI+ mit Station

Bei der Erstellung der Karte vermerkt der Saugroboter auch die Möbel in deiner Wohnung auf der Karte. So kannst du nicht nur einzelne Räume oder Flächen, sondern auch gezielt um ausgewählte Möbel herum reinigen. Etwa um den Esstisch, Herd und Backofen nach dem Kochen. Das automatische Hinzufügen der Möbel könnte zuverlässiger sein. Doch das manuelle Hinzufügen ist simpel, schnell erledigt und die Funktion im Alltag total praktisch. Generell weiß die intuitive Bedienung der App und die direkte Integration ins smarte Zuhause zu gefallen.

Wie staubsaugt der Jet Bot AI+?

Beim Staubsaugen macht sich bemerkbar, dass Samsung hier weitestgehend einen Akkustaubsauger in Roboter-Form gebaut hat. So ist die Saugkraft außerordentlich stark und auch die Reinigung von Teppichböden kein Problem für den Saugroboter. Über die standardmäßig eingeschaltete Oberflächenerkennung kann der Saugroboter die Saugleistung zudem flexibel anpassen, um die Saugleistung und somit auch die Lautstärke nur dann zu erhöhen, wenn es auch notwendig ist.

Die Bürste besteht aus antistatischem Gewebe, das auch feinsten Staub zuverlässig aufnehmen kann. Für gröbere Krümmel sind zudem Silikon-Lamellen verbaut. Ferner werden lange Haare automatisch zerkleinert, sodass sich diese nicht um die Bürste wickeln. Und auch nach zwei Wochen im Dauereinsatz konnten wir keine Haare an der Bürste entdecken.

Samsung Jet Bot AI+ von unten

Durch die weit vorn angebrachte Bürste kommt der Samsung Jet Bot AI+ bis an den Rand von Wänden und Möbeln – vorausgesetzt diese sind hoch genug. Dass der Saugroboter bei seiner Bauhöhe von 13,5 Zentimetern nicht unter dem Wohnzimmertisch und Sofa reinigen kann, war klar. Jedoch schafft er es im Test auch nicht an die Fußleiste der Küche. Bei allen Möbeln unter 15 Zentimetern musst du also manuell nachhelfen. Das ist bei flacheren Saugrobotern nicht der Fall.

Großen Wert legt Samsung auf die Filterung. So verspricht man mit den verbauten Filtern 99,99 Prozent des Feinstaubs herauszufiltern. Zudem sind Staubbehälter und Filter mit Wasser auswaschbar und einfach zu reinigen.

Navigation und smarte Features

Die Navigation per Laser funktioniert im Test außerordentlich zuverlässig. Selbst bei größeren Veränderungen im Raum hatte der Saugroboter nie ein Problem damit, sich in der Wohnung zurechtzufinden. Und auch die Hinderniserkennung, die per Kamera realisiert wird, arbeitet zuverlässig. Größere Hindernisse wie Schuhe, eine Tasse und eine Socke wurden im Test in mehreren Versuchen stets einwandfrei erkannt. Sogar ein einzelner AirPod auf weißem Boden wurde zuverlässig erkannt und nicht eingesaugt.

Durch die verbaute Kamera kannst du den Samsung Jet Bot AI+ auch als Überwachungskamera verwenden. Dabei kann der Saugroboter selbst nach Zeitplan patrouillieren oder per Befehl in der App in deiner Wohnung nach dem Rechten sehen. Erkennt der Roboter eine Bewegung, bekommst du eine Benachrichtigung aufs Handy. Das funktioniert im Test zuverlässig.

Samsung Jet Bot AI+ im Test: Unser Fazit

Der Samsung Jet Bot AI+ ist kein gewöhnlicher Saugroboter. Vielmehr handelt es sich um einen Akkustaubsauger in Roboter-Form, der mit einer exzellenten Saugstärke im Test punkten kann. Damit eignet er sich insbesondere für Teppich-Böden, auf denen eine hohe Saugstärke benötigt wird. Die hohe Bauform bringt jedoch auch Nachteile mit sich, wenn es um das Reinigen rund um niedrige Möbel geht. So ist er aufgrund dieser Einschränkung für meine Wohnung nicht geeignet.

Die Software ist von der ersten Einrichtung hinweg zur täglichen Nutzung einfach zu bedienen und verfügt über einige spannende Funktionen wie die Reinigung rund um einzelne Möbelstücke. Ein echter Mehrwert ist auch die Möglichkeit, den Roboter als Kamera zu verwenden, wenn man nicht zu Hause ist. Der Preis fällt mit 1.199 Euro zum Marktstart recht hoch aus. Mittlerweile ist der Saugroboter jedoch für deutlich unter 1.000 Euro zu haben und speziell für Teppichboden eine ausgezeichnete Wahl.

→ Samsung Jet Bot AI+ im Samsung-Store ansehen

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Pros des Samsung Jet Bot AI+

hervorragende Saugleistung

hohe Saugstärke fast wie ein Akkustaubsauger

automatische Entleerung des Staubbehälters

zuverlässige Navigation inklusive Hinderniserkennung

Contras des Samsung Jet Bot AI+

keine Wischfunktion

hohe Bauweise – Probleme mit einigen Möbeln

hoher Preis