Die All-in-one-Lösung für Solarenergie? AlphaESS VitaPower Balkonkraftwerk im Test

Dabei setzt der Hersteller mit der VitaPower VT 1000 genau da an, wo in den vergangenen Jahren viele Balkonkraftwerk-Speicher ihre Probleme hatten. Es ist nämlich ein waschechtes Plug-and-Play-Kraftwerk, das mit allen gängigen PV-Panelen kompatibel ist. Und auch der verbaute Wechselrichter für die Abgabe und Einspeisung ist komplett Markt-kompatibel. Ein All-in-one-Balkonkraftwerk also und das für unter 1.000 Euro.

Doch ist es die Lösung, nach der du schon lange gesucht hast, oder gibt es noch Aspekte, die eine Verbesserung benötigen? Lass dich von unseren Erkenntnissen überraschen und erfahre, wie VitaPower dazu beitragen kann, nicht nur deine Energiekosten zu senken, sondern auch deinen ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Design und erster Eindruck

Das AlphaESS VitaPower Balkonkraftwerk setzt auf ein Design mit gebürstetem Stahl, das zeitlos und stilvoll wirkt. Das System punktet vor allem aber durch seinen schnellen und unkomplizierten Aufbau. Dank des durchdachten Plug-and-Play-Systems ist die Installation in weniger als zehn Minuten erledigt. Die Möglichkeit, das System mit bis zu fünf Erweiterungsakkus auf bis zu 6 kWh zu erweitern, bietet Flexibilität und Raum für Wachstum.

AlphaESS VitaPower Balkonkraftwerk-Speicher

Das Gehäuse des VitaPower beeindruckt durch seine hochwertige Verarbeitung – es erinnert an einen eleganten Gaming-PC und macht sich gut in jeder Umgebung. Mit den Abmessungen von 43 × 20 × 32 cm und einem Gewicht von 19,1 kg ist das Gerät robust, während die Gummifüße einen sicheren Stand garantieren. Auf der Vorderseite kannst du eine Vielzahl von Informationen auf dem fünf Zoll großen Display ablesen, einschließlich Ein- und Ausgangsleistung. Ein großer Button unter dem Bildschirm ermöglicht nicht nur das Ein- und Ausschalten des Systems, sondern auch das Aktivieren des Displays.

Display des AlphaESS VitaPower Balkonkraftwerks.

Einrichtung des Balkonkraftwerk-Speichers

Aber wie funktioniert das Ganze genau? Das Prinzip ist simpel: Du verbindest Photovoltaik-Module mit dem VitaPower, und der integrierte Wechselrichter speist den erzeugten Strom direkt in dein Hausnetz ein. Über die App kannst du deinen Energiebedarf einstellen. Der überschüssige Strom wird in einem Akku gespeichert und bei Bedarf wieder ins Netz eingespeist. Beachte jedoch, dass die PV-Module separat erworben werden müssen – eine Auswahl von Herstellern steht dir dabei offen.

Die Einrichtung des AlphaESS VitaPower ist ebenfalls denkbar einfach: Nach dem Anschluss der Solarpaneele und der Verbindung zu deinem Hausnetz musst du nur noch das System über die Alpha-Lite-App registrieren. Hier kannst du den Überblick über deine Energieerzeugung, Speicherung und Einspeisung behalten, samt detaillierten Statistiken über deine Nutzung.

Output-Regelung in der App zum AlphaESS VitaPower Balkonkraftwerk

Mit verschiedenen Arbeitsmodi wie „PV Load Priority“ oder „Quick-Charge“ hast du innerhalb der App die Kontrolle über deine Energieflüsse und kannst das System optimal an deine Bedürfnisse anpassen. So wird das AlphaESS VitaPower zu einem unverzichtbaren Begleiter auf deinem Weg in eine nachhaltige Zukunft.

Anschlussmöglichkeiten: Haushaltsstecker, USB-Ports und Solar-Eingänge

Die Anschlussmöglichkeiten sind erstaunlich vielseitig: Neben drei AC-Steckdosen stehen dir auch zwei USB-A und zwei USB-C-Ports zur Verfügung, die durch eine schützende Klappe abgedeckt sind. Das Gerät bietet zwei PV-Eingänge mit eigenen MPPTs, sodass du deine Solarmodule problemlos anschließen kannst.

Solar-Anschlüsse des Display des AlphaESS VitaPower Balkonkraftwerks.

Zusätzlich bietet AlphaESS den VitaMate-Erweiterungsakku an, der mit seinen kompakten Maßen und klappbaren Tragegriffen das System um noch mehr Energiespeicher-Kapazität ergänzt. Mit einem Gewicht von 13 kg und einem praktischen Design ist er ideal, um die Kapazität des Systems flexibel anzupassen.

VitaPower: Die Leistung in der Praxis

Die VitaPower von AlphaESS präsentiert sich als vielseitiges Energiewunder, das sowohl als Balkonkraftwerk als auch als Powerstation fungiert. Mit einer beeindruckenden Solarleistung von bis zu 1.200 W auf zwei Maximum-Power-Point-Trackern (MPPT) ausgestattet, ermöglicht es dir, deine eigene Energie zu erzeugen. Und damit nicht genug: In Kombination mit dem VitaMate Zusatzakku kannst du die Leistung sogar auf bis zu 2.000 W steigern – ideal für den Einsatz unterwegs oder beim Camping.

Ein besonderes Merkmal der VitaPower ist ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Bedürfnisse. In der zugehörigen App kannst du die Einspeiseleistung in 50-Watt-Schritten regulieren und die Restkapazität des Akkus zwischen 9 und 100 Prozent festlegen. Das bedeutet, du behältst die volle Kontrolle über deinen Energieverbrauch und kannst sicherstellen, dass dein Strom nicht umsonst an den Netzbetreiber geht.

Einstellungs-Ebene der App zum AlphaESS VitaPower Balkonkraftwerk

Technisch beeindruckend: Der verbauter LiFePO4-Akku mit einer Grundkapazität von 1.024 Wh kann bei Bedarf auf bis zu 6.144 Wh erweitert werden. Dadurch kannst du auch an bewölkten Tagen und bei unterschiedlichen Ausrichtungen deiner Solarmodule immer die maximale Leistung herausholen. Beachte hierbei die kompatiblen PV-Module mit einer Spannung von 10 bis 60 V, um das System optimal zu betreiben.

Allerdings solltest du im Winter vorsichtig sein, da die VitaPower bei Temperaturen unter 0 °C nicht lädt. Eine dynamische Anpassung des Ladevorgangs über Netzstrom in Abhängigkeit von den Strompreisen steht in der App derzeit nicht zur Verfügung, was für Nutzer von variablen Stromtarifen eine kleine Hürde darstellen könnte. Laut dem Hersteller soll diese Funktion aber immerhin noch nachgeliefert werden. Dennoch bleibt die VitaPower eine attraktive Option für alle, die ihre Energieautarkie steigern möchten – sei es im Eigenheim oder beim nächsten Outdoor-Abenteuer.

Preis, Verfügbarkeit und Konfigurationen des Balkonkraftwerks

Die AlphaESS VitaPower ist zum Preis von 999 Euro erhältlich. Wenn du dich zusätzlich für einen Erweiterungsakku entscheidest, erhöht sich der Preis auf 1.099 Euro. Für alle Technikbegeisterten, die das ultimative Set-up wünschen, steht zudem ein Paket mit fünf Zusatzakkus bereit, was den Gesamtpreis auf 2.299 Euro anhebt. Das Herzstück, die VitaPower, bietet eine beeindruckende Kapazität von 1 kWh, wobei jeder zusätzliche Akku die Kapazität um eine weitere Kilowattstunde erweitert. In der Summe betrachtet bietet das gesamte System ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

AlphaESS VitaPower: Empfehlung, oder nicht?

Wenn es um die Stromversorgung geht, spielt das AlphaESS VitaPower in einer eigenen Liga. Ob für den täglichen Gebrauch, als Backup-Lösung in Notfällen, oder einfach als flexible Energiequelle für einen Ausflug – dieses Gerät bietet dir eine robuste Lösung sowohl für On-Grid als auch für Off-Grid Anwendungen. Dank des genialen Plug-and-Play-Systems gestaltet sich die Installation äußerst unkompliziert und intuitiv. Besonders nützlich ist die Möglichkeit, das VitaPower unabhängig vom Stromnetz im Inselbetrieb als Energiespeicher zu nutzen.

App-Ansicht mit den Übersichten der Solarleistung des AlphaESS VitaPower-Balkonkraftwerks

Während es in der Spielwiese der Balkonkraftwerke einige Einschränkungen gibt, überzeugt das VitaPower dennoch mit einer beeindruckenden Alltagstauglichkeit. Du kannst das Gerät nicht nur als stationäre Lösung nutzen, sondern auch als Powerstation für mobile Anwendungen. Mit zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüssen sowie drei Schuko-Steckdosen, die dir eine maximale Leistung von 1.000 W bieten, bist du bestens ausgestattet. Und wenn du den zusätzlichen Akku, den VitaMate, anschließt, verdoppelt sich die Ausgangsleistung sogar auf satte 2.000 W, während die Speicherkapazität auf 2 kWh anwächst.

Bei einem Preis von 999 Euro für das Grundgerät und 1.099 Euro für das Set mit dem VitaMate setzt AlphaESS neue Maßstäbe. Selbst für die umfassendste Konfiguration mit fünf Erweiterungseinheiten zahlst du nur 2.299 Euro – ein unschlagbares Angebot, wenn es um die gebotene Kapazität geht.

