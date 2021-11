DKB Störung: Banking nicht nutzbar – das ist der Grund

Wenn du als Kunde der DKB derzeit auf dein Konto zugreifen willst, hast du ein Problem. Denn das Onlinebanking steht nicht zur Verfügung. Auch telefonische Auskünfte seien nur begrenzt möglich, wie die DKB vorab mitteilte. Der Grund dafür seien „regelmäßig notwendige Wartungsarbeiten“. Das Zeitfenster für diese Wartungsarbeiten sind vergleichsweise lange. Von Samstag, dem 20. November um 19.30 Uhr bis zum Sonntag, dem 21. November gegen 15.30 Uhr, so die Ankündigung der DKB.

DKB Störung: Wartungsarbeiten bis Sonntagnachmittag

In einer Mitteilung, die Kunden der Bank seit einigen Tagen nach dem Login sehen, heißt es: „Aufgrund von regelmäßig notwendigen Wartungsarbeiten steht von Samstag (20.11.2021) ab ca. 19.30 Uhr bis Sonntag (21.11.2021) um 15:30 Uhr das Banking nicht zur Verfügung. Auch telefonische Auskünfte sind leider nur begrenzt möglich. Wir bitten um Verständnis!“ Was genau die Bank im Hintergrund macht, erklärt sie nicht.

Der Wartungstermin ist immerhin so gelegt, dass die DKB Störung zumindest im Wertpapierhandel keinen Schaden anrichten kann. Zu diesem Zeitpunkt kannst du keine Aktien handeln – nicht einmal außerbörslich. Willst du hingegen deine Rechnungen bezahlen und eine Überweisung eingeben, musst du bis Sonntagabend warten.

Kartenzahlung nicht betroffen, aber…

Das Bezahlen mit der Visa-Card der DKB oder der V-Pay/Girocard ist von den Wartungsarbeiten nicht betroffen. Du kannst also weiterhin Geld am Automaten abheben und auch mit den Karten oder über Google Pay und Apple Pay bezahlen.

Aufregung gab es zuletzt in Bezug auf die DKB an anderer Stelle. Das Unternehmen wird sein Angebot umzugestalten. So wird die DKB die klassische Kreditkarte, die bisher kostenlos war, jetzt kostenpflichtig machen. Sie kostet dann 2,49 Euro im Monat. Kostenlos gibt es nur noch die Debitkarte. Neukunden müssen sich zudem von der kostenlosen Girocard verabschieden. Sie kostet jetzt 99 Cent im Monat. Die Girocard brauchst du in Geschäften, die „Nur EC-Karten“ annehmen.