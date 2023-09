WhatsApp-Kanäle löschen: Geht das tatsächlich?

Was können die neuen WhatsApp-Kanäle? Sobald man einem Kanal beitritt, erhält man Updates rund um das jeweilige Unternehmen, Sportverein, Organisationen oder Personen. Jeder kann den Kanälen beitreten, jedoch kann man auf die dort verschickten Nachrichten nicht wie in Gruppen oder Chats antworten.

WhatsApp-Kanäle löschen

Die Kanäle sollen WhatsApp nicht auf den Kopf stellen. Dies betonten die Entwickler im Juni: „Der Hauptnutzen von WhatsApp soll dennoch weiterhin die private Nachrichtenübermittlung zwischen Familie, Freundinnen und Communitys sein – das wird unsere oberste Priorität bleiben“. Viele Nutzer sollen sich die Kanäle schon lange gewünscht haben, doch es gibt auch den einen oder anderen, der sie störend findet.

Falls du im Besitz eines Android-Smartphones bist und die WhatsApp-Kanäle löschen möchtest, hast du Glück. Denn dann kannst du schlicht eine alte WhatsApp-Version installieren. Momentan existiert nämlich keine andere Möglichkeit, die Kanäle zu entfernen. Ein Rückschritt zur älteren WhatsApp-Variante stellt jedoch ebenfalls keine Dauerlösung dar, denn früher oder später werden Nutzer nicht um ein Update auf eine neuere WhatsApp-Version herumkommen. Wenn es so weit ist, wirst du den WhatsApp-Kanälen zwar nicht gänzlich entkommen können, dafür werden sich einzelne Kanäle entfolgen lassen. Laut WhatsApp musst du dafür lediglich den jeweiligen Kanal öffnen, auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke tippen und „deabonnieren“ anvisieren. Fertig.

WhatsApp: Künftig mehr Features

Die Kanäle wurden kürzlich in mehr als 150 Ländern eingeführt. Doch laut WhatsApp ist dies erst der Anfang: „Wir werden in Zukunft weitere Features ergänzen und die Kanäle auf der Grundlage des Feedbacks, das wir von unseren Benutzer*innen erhalten, stetig entwickeln.“ Darüber hinaus wollen die Verantwortlichen in den kommenden Monaten dafür sorgen, dass jeder einen eigenen Kanal erstellen kann. Ob die Entwickler in Zukunft eine Möglichkeit anbieten, die WhatsApp-Kanäle gänzlich zu löschen, bleibt offen.