Sommerferien sinnvoll nutzen: 4 (Gratis-) Lernapps und Tools für Schüler

Es ist soweit. Heute beginnen die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern und bald darauf in ganz Deutschland. Für den Nachwuchs ist es eine Zeit von Spiel, Spaß und Freiheit, doch angesichts der unfreiwilligen Corona-Ferien kann es auch nicht schaden, ein wenig Zeit auch ins Lernen zu investieren, um Wissenslücken zu stopfen. Glücklicherweise existiert eine ganze Reihe an digitalen Lernprogrammen sowie Lern-Apps, die den Nachwuchs beim Lernen unter die Arme greifen. Und viele dieser Programme sind angesichts der Corona-Pandemie weiterhin kostenlos erhältlich.

Studysmarter

Zunächst wäre da die Lern-App Studysmarter. Normalerweise kann diese in der Light-Variante zwar kostenfrei genutzt werden, wer jedoch mit den Grundfunktionen nicht zufrieden ist, muss etwas über 2 Euro bis hin zu knapp 180 Euro auf den Tisch legen. Wegen COVID-19 sind sämtliche Inhalte für Schüler komplett kostenfrei. Dazu zählen alle Lerninhalte des Stark-Verlags sowie die Premium-Variante von Studysmarter.

Wer das Gratis-Angebot wahrnehmen möchte, muss sich zunächst auf der Website von Studysmarter registrieren. Die dazugehörige Lernapp kann sowohl in Googles Play Store als auch in Apples App Store heruntergeladen werden. Im Play Store überstieg die Anzahl der Downloads bereits die 100.000-Marke. Das und die recht hohe Bewertung (4,2 von 5 Sternen) deutet auf positive Erfahrungen der Nutzer hin. Zudem kann Studysmarter das Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Liste seiner Partner vorweisen. Die Vollversion kann noch bis zum 31. Juli kostenfrei genutzt werden.

Duden Learnattack

Die Online-Plattform Duden Learnattack bot noch vor Kurzem einen freien Zugang an. Nun ist die Aktion vorbei, doch die Mitgliedschaft kann sich nach wie vor lohnen. Zudem gibt es aktuell einen Rabatt von 20 Prozent – sowohl auf das Premium- als auch auf das PremiumPlus-Abo. Ersteres kostet derzeit 13,52 Euro pro Monat und umfasst alle wichtigen Funktionen (siehe unten). Beim Plus-Abo werden diese um einen Elternbereich mit Lernstatistiken, Hausaufgabenhilfe per WhatsApp und einen Vokabeltrainer ergänzt. Der Preis beträgt dann allerdings 17,52 Euro im Monat.

Das Lernprogramm richtet sich an Schüler ab der 4. Klasse bis hin zum Abitur. Nutzer können unter andrem auf über 40.000 Erklärvideos aus neun unterschiedlichen Fächern zugreifen (Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Latein, Mathematik sowie Physik) und erhalten im Anschluss die Möglichkeit, das Gelernte in interaktiven Übungen direkt am Bildschirm anzuwenden. Sobald der Stoff sitzt, kann das neu erworbene Wissen in echten Klassenarbeiten auf die Probe gestellt werden. Es gilt jedoch zu beachten, dass das Angebot nicht als App, also eine Anwendung für iOS oder Android, verfügbar ist.

Simpleclub

Ein weiteres Lernprogramm hört auf den Namen Simpleclub. Diese Bezeichnung dürfte vielen Schülern und Studenten bereits von YouTube geläufig sein, wo das Unternehmen zahlreiche Erklärvideos zu verschiedenen Themen anbietet. Die gleichen Lernvideos sind in größerer Zahl (über 3.000 Stück) auch im Abo enthalten. Dieses beinhaltet zudem auch individuelle Lernpläne für Klausuren, interaktive Übungsaufgaben und Zusammenfassungen. Das Angebot umfasst alle „wichtigen“ Fächer ab der 7. Klasse. Für Apple– oder Android-Geräte gibt es außerdem eine App.

Die Premium-Version des Programms, Simpleclub Unlimited, kann für einen, sechs oder zwölf Monate gebucht werden. Die dazugehörigen Preise erstrecken sich von 16,49 Euro pro Monat, über 9,99 Euro pro Monat bis hin zu monatlich 7,49 Euro. Es gilt: Wer einen längeren Zeitraum bucht, muss für die gleichen Inhalte weniger zahlen. Darüber hinaus bietet Simpleclub noch eine Basic-Version für 4 Euro pro Monat an. Diese beinhaltet allerdings zu den Zugang zu allen Lernvideos.

Anton

Als nächstes haben wir auch noch die Lernapp Anton in die Liste aufgenommen. Anton bietet allgemein alle Lerninhalte kostenlos und ohne Werbung an, allerdings sind in der Anwendung auch In-App-Käufe von 2 bis 250 Euro möglich. Nichtsdestotrotz erfreut sich das Lernprogramm größter Beliebtheit. Allein in Androids Play Store wurde die entsprechende Anwendung über eine Million Mal heruntergeladen und die dazugehörigen Bewertungen betragen hervorragende 4,7 von 5 Sternen – obgleich die Bewertung noch vor einigen Monaten bei 4,9 Sternen lag.

Grundsätzlich bietet Anton über 100.000 Aufgaben, 200 interaktive Übungstypen, Erläuterungen sowie Lernspiele – und das passend zu den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer. Nutzer erhalten beim Ausführen der Übungen unterschiedliche Belohnungen in Form von Sternen, Pokalen und Lernspielen. Dabei richtet sich das Angebot nicht nur wie bei einem großen Teil der Konkurrenz an ältere Schüler, sondern an alle Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse.

ARD-Alpha: Fernsehen zum Lernen

Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Lernprogrammen kommt eine Lernhilfe auch aus dem Bereich Fernsehen. In Partnerschaft mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultur hat der Bayerische Rundfunk seit einigen Monaten auf dem Sender ARD–Alpha ein besonderes Programm für Schüler in petto. Das Schulfernsehen wird montags bis freitags zwischen 9:30 und 10 Uhr ausgestrahlt und kann im Nachhinein zusätzlich auch in der BR Mediathek nach Fächern sortiert eingesehen werden. Auf dem Portal Mebis werden zudem zusätzliche Materialien veröffentlicht.

Jetzt weiterlesen Coronavirus über WhatsApp: Fake-News breiten sich aus

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.