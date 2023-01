Telegram Account löschen: Einfach, schnell, unkompliziert

WhatsApp mag der Platzhirsch der weltweit genutzten Messenger sein. Doch neben ihm gibt es weitere Messenger, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Dazu zählt nicht nur Signal, sondern auch die russische Lösung Telegram, die oftmals mehr Möglichkeiten bietet als Facebooks WhatsApp. So können Gruppen mit unendlich vielen Menschen gegründet oder Newsletter an ebenso viele verschickt werden. Was eigentlich gut gemeint war, hat spätestens seit der Corona-Pandemie und Corona-Leugnern rund um Attila Hildmann oder dem Wendler ein schlechtes Image bekommen. Selbst wenn du nicht in diesen Dunstkreisen herumhängst: Du willst deinen Telegram Account löschen?

Dann mach Platz in deinem Kopf und auf deinem Smartphone – und lösche deinen Account schlichtweg. Das geht nicht nur schneller als du denkst, sondern auch einfacher, als es zunächst aussieht. Wir geben dir im Folgenden eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Telegram löschen unkompliziert kannst.

Telegram Account löschen – so gehts

Auch, wenn du Telegram wahrscheinlich primär als App über dein Smartphone nutzt, hast du doch mehrere Möglichkeiten, deinen Account zu löschen – zumindest theoretisch. Entweder über die besagte App oder über die Telegram-Webseite. Letztlich geht dennoch alles über die Webseite.

Telegram löschen über die App

Öffne Telegram und gehe zu den Einstellungen > FAQ.

Navigiere zum FAQ-Punkt „Account“.

Wähle „Telegram Account löschen“ aus.

Du wirst im Folgenden auf telegram.org weitergeleitet, wo du deine Handynummer eingeben musst; danach klickst du auf „Weiter“.

Daraufhin öffnet sich ein Feld, in dem du einen Code eintragen musst, den Telegram dir parallel per SMS an die angegebene Handynummer schickt.

Bestätige, dass du deinen Account löschen willst.

Fertig.

Telegram über die Webseite löschen

Öffne den Browser deiner Wahl – entweder über deinen PC, dein Smartphone oder Tablet.

Suche die Webseite des Messengers, telegram.org.

Gib deine Handynummer in das vorgesehene Feld ein, sodass Telegram dir den Code für die Löschung per Textnachricht zukommen lassen kann.

Danach öffnet sich das nächste Feld, in das du den Code eingeben kannst > klicke auf „Einloggen“.

Bist du eingeloggt, wird dir die Auswahl zwischen „API Development“, „Account löschen“ und „Log out“ angezeigt; wähle „Account löschen“ aus und dann „Fertig“.

Bestätige abermals mit „Ja, meinen Account löschen“.

Erledigt.

Was passiert danach?

Hast du Telegram einmal gelöscht, sind auch all deine Nachrichten, Bilder und Videos weg. Die Daten werden von den Servern gelöscht. Nur in Gruppen existieren sie weiterhin.

