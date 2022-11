Der Samsung Tablet Vergleich: Das unterscheidet Galaxy Tab S8, S8+ und S8 Ultra

Was ist der Unterschied zwischen einem Tablet für knapp 700 Euro und einem, das mehr als doppelt so teuer ist? Samsung bietet in genau dieser Preisspanne drei verschiedene Modelle und noch mehr Kombinations- und Konfigurationsmöglichkeiten unter dem Dach der Modellreihe Samsung Galaxy Tab S8 an. Manches Merkmal zieht sich dabei durch die komplette Serie. Je nach Bedarf und Anspruch gibt es dann aber Unterschiede, die sich letzten Endes auch im Preis niederschlagen.

Samsung Galaxy Tab S8 Serie: Diese Features findest du in allen Modellen

Alle Premium-Tablets der Samsung Galaxy Tab S8 Reihe werden inklusive Samsungs S Pen verkauft. Dadurch kannst du sowohl Notizen, Skizzen als auch Zeichnungen unkompliziert auf deinem Tablet erledigen. Dank der druckempfindlichen Spitze des S Pen werden auch feinere Unterschiede in der Führung deines Stiftes dabei registriert. Der S Pen ist damit ein echtes Multitool, das magnetisch an der Rückseite der Geräte befestigt werden kann. Alle Modelle verfügen über eine 12-Megapixel-Frontkamera sowie eine Hauptkamera, die mit 13 sowie 6 Megapixeln aufwartet. Randnotizen, denn: Mit dem Tablet fotografieren wohl die wenigsten.

In allen Modellen arbeitet der leistungsstarke Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core-Prozessor. Der hat seine hohe Leistungsfähigkeit bereits in vielen Geräten – Smartphones wie Tablets – unter Beweis gestellt. Dazu setzt Samsung auf insgesamt vier Lautsprecher am Gerät, die mit Dolby Atmos-Technologie Surroundsound bieten. Dadurch werden alle Modelle der Reihe zu starken Entertainment-Tablets. Fürs Aufladen und kabelgebundenen Datentransfer steht an allen Tablets ein USB-C-Port (USB 3.2) zur Verfügung.

Samsung Galaxy Tab 8: Preiswertes Premium-Tablet

Das Samsung Galaxy Tab S8 ohne weiteren Namenszusatz ist das günstigste Modell. Es verfügt über einen 11-Zoll-TFT-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixel. Erhältlich ist es in den Farben Graphite, Silver sowie Pink Gold.

In der kleinsten Ausführung erhältst du es mit 128 GB internem Speicherplatz sowie 8 GB RAM für 699 Euro (UVP). Möchtest du hingegen über weiteren Speicherplatz verfügen, bietet sich die Ausführung mit 256 GB Speicherplatz und 8 GB RAM an. Hierfür musst du mit einem Preis von 749 Euro (UVP) nur einen Aufpreis von 50 Euro investieren. Bei beiden Modellen handelt es sich um die Wi-Fi-Ausführung des Tab S8. Für die 5G-fähigen Tablets zählst du hingegen 849 beziehungsweise 899 Euro (UVP).

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+: Soviel Plus steckt hier drin

Das Galaxy Tab S8+ ist in den gleichen Farben wie das Tab S8 verfügbar. Im Gegensatz zum günstigsten Modell der Reihe verfügt es jedoch über einen 12,4-Zoll Super AMOLED mit einer Auflösung von 2.800 × 1.752 Pixel und ist dadurch ein Stück größer.

Auf Wunsch kannst du das Modell sowohl in günstigeren Wi-Fi-Varianten als auch in 5G-Varianten mit Unterstützung für mobiles Internet konfigurieren. In der Basis-Ausführung kostet es dann 899 Euro (UVP). Dafür erhältst du sowohl 128 GB Speicherplatz sowie 8 GB RAM Arbeitsspeicher. Alternativ kannst du für 949 Euro (UVP) die doppelte Menge an Speicher (256 GB) zu den 8 GB Arbeitsspeicher wählen.

Und noch mehr Speicher-”Plus” ist drin. So steht auf Wunsch die maximale Ausbeute mit 512 GB Speicherplatz sowie 16 GB RAM für 1.299 Euro (UVP) zur Auswahl. Sämtliche Speicher-Konfigurationen sind zudem auch als 5G-Modell erhältlich. Hierfür musst du mit 1.049 Euro (UVP), 1.099 Euro (UVP) beziehungsweise 1.449 Euro (UVP) jedoch mehr Geld investieren.

Samsung Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra – die größte Spielfläche

Benötigst du ein Tablet mit möglichst großer Bildschirmdiagonale, ist das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra das Modell, das keine Wünsche offen lässt. Dank seines 14,6-Zoll Super AMOLED Displays bietet es dir sogar mehr Bildschirmfläche als beispielsweise das Samsung Galaxy Book Pro 360 – ein Laptop.

Auch die Auflösung von 2.960 × 1.848 Pixel kann sich sehen lassen. Eine Farbauswahl gibt es nicht, da das Tab S8 Ultra nur in Graphite, einem Dunkelgrau, angeboten wird. Schützend und Funktion-erweiternd wirkt das separat erhältliche Zubehör „Book Cover Keyboard“. Hiermit verwandelst du das S8 Ultra zum Notebook. Die Tastatur lässt sich zudem auch abgekoppelt mit dem Tablet nutzen und bietet eine eigene Hintergrundbeleuchtung der Tasten.

Book Cover Keyboard: Das Tastatur-Cover zum Tablet.

Ähnlich wie bei Samsungs anderen Tablets der S8-Serie kannst du auch bei der Ultra-Variante zwischen Wi-Fi- und 5G-Modellen wählen. Die günstigste Ausführung des Galaxy Tab S8 Ultra kannst du für 1.049 Euro (UVP) erwerben. Sie bietet dir 128 GB internen Speicherplatz sowie 8 GB Arbeitsspeicher. Genügt das deinen Ansprüchen nicht, kannst du sowohl den internen Speicherplatz als auch den Arbeitsspeicher aufstocken. Alternativ ist das Modell mit 256 GB Speicherplatz sowie 12 GB RAM für 1.199 Euro (UVP) verfügbar. Für die besonders hohen Ansprüche wartet die letzte Ausführung mit 512 GB Speicherplatz inklusive 16 GB Arbeitsspeicher für 1.399 Euro (UVP) auf.

Für die 5G-Varianten musst du mehr investieren. Die günstigste Modell-Ausführung mit 128 GB Speicherplatz sowie 8 GB RAM kostet dich hierbei 1.199 Euro (UVP). 256 GB Speicherplatz inklusive 12 GB RAM kannst du dir für 1.349 Euro (UVP) sichern. Am teuersten macht sich die 5G-Ausführung mit 512 GB Speicherplatz und 16 GB Arbeitsspeicher bemerkbar. Für dieses Premium-Tablet musst du 1.549 Euro (UVP) investieren.