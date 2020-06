Google Playstore: Mit diesem Trick kommst du kostenlos an Guthaben

Das kostenlose Guthaben für den Google Playstore bekommst du von Google selbst. Damit dir Google das Guthaben aufbucht, musst du allerdings an Umfragen teilnehmen. Eigens dafür hat Google die App „Google Umfrage-App“ entworfen und online gestellt. Nutzt du die Google-Umfrage-App, so bietet dir Google mal mehr mal weniger häufig die Teilnahme an Umfragen an. Füllst du den Fragebogen aus, bekommst du am Ende als Dankeschön Guthaben für die Google Playstore. Dieses ist dann ein Jahr gültig.

Reichtümer solltest du aber nicht erwarten. Je nach Zeitaufwand erhältst du stehts nur Cent-Beträge, die in der Regel immerhin zweistellig sind. Wenn du es auf eine App für 99 Cent oder einen In-App-Kauf für 1,29 Euro abgesehen hast, kannst du dir diesen Kauf vermutlich nach einigen Wochen leisten, ohne Geld dafür zu zahlen oder eine Guthabenkarte für die Google Playstore zu kaufen.

So funktioniert die Google Umfrage App

Nach der Installation der Umfrage-App erscheint direkt die erste „Umfrage“. Dabei geht es aber nur darum, dass du einige persönliche Daten wie deinen Namen, dein Alter und deine Postleitzahl angibst. Das dient unter anderem dazu, dir die für dich relevanten Umfragen zu präsentieren. Als Jugendlicher dürftest du dich vermutlich nur begrenzt für Senioren-Produkte interessieren und als Hamburger nur begrenzt für Weißwurst und Leberkäs-Semmel.

Nicht außer Acht lassen solltest du dennoch den Datenschutz: Google lernt dich besser kennen: einmal durch die Angaben im Steckbrief und später auch durch die Angaben in den Umfragen. Ob dir deine Daten letztlich wenige Cent wert sind, musst du selbst entscheiden. Am Ende des Steckbriefes leitet dich die App dann auch durch die Bestimmungen und Datenschutzrichtlinien.

Zum Abschluss der Registrierung erscheint eine erste Umfrage, die als Tutorial gedacht ist und auch kein Geld bringt. Achtung: Fangfrage! Lies dir die Fragen und Antworten genau durch. Eine der Fragen testet, ob du nur irgendetwas anklickst oder ernsthaft antwortest. Greifst du hier daneben, wirst du wohl weniger echte Umfragen bekommen.

Die Google Umfrage-App... Quelle: inside-digital.de ...will sich nicht aufzwingen. Quelle: inside-digital.de Wirbt aber bestimmt mit Gratis-Guthaben für den Play Store. Quelle: inside-digital.de Die App arbeitet im Hintergrund und meldet sich nur, wenn eine Umfrage anliegt. Quelle: inside-digital.de

Fazit zur Umfrage-App

Die Umfrage-App bietet eine einfache, zu nichts zwingende Möglichkeit, das eigene Google Play Guthabenkonto geringfügig aufzubessern. Allerdings: Diese Daten und Ansichten landen bei Google. Und: Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du Umfragen und somit Guthaben bekommst. Nutzer schildern davon, dass sie regelmäßig Angebote zu Umfragen bekommen und so auch entsprechend Geld einsammeln. In unserem Test hingegen war das Umfragen-Angebot eher verhalten.