Frühjahrsputz beim Auto: So schüttelst du den Winter ab

Wer in diesen Tagen einen Blick auf sein geliebtes Auto wirft, wird feststellen, dass es in den allermeisten Fällen eines nicht ist: sauber. Stumpfer Lack, siffige Reste von Salz und Schneematsch und zudem ein verstaubter Innenraum sind alles andere als ansehnlich. Grund genug, deinem fahrbaren Untersatz eine umfangreiche Frischzellenkur zu verpassen. Mit dem passenden Zubehör kannst du dein Auto im Handumdrehen wieder so erstrahlen lassen, als hättest du es gerade als Neuwagen gekauft. Wir zeigen dir, wie du dein Auto nach dem langen, grauen Winter per Frühjahrsputz wieder in neuem Glanz erstrahlen lässt.

Auto selbst waschen: Die richtige Pflege im Frühling

Rechtzeitig zu den im Frühjahr wieder häufiger zu sehenden Sonnenstrahlen kannst du mit deinem Auto natürlich in die nächste Waschstraße fahren. Das kostet aber schnell zwischen 15 und 20 Euro und häufig ist der Pkw nach der Fahrt durch die Waschanlage nicht überall so sauber, wie erhofft. Weil aber insbesondere Reste von Streusalz den Pkw-Bauteilen extrem zusetzen können, ist es wichtig, deinem Auto jetzt im Frühling die passende Pflege zukommen zu lassen. Und die kannst du in weiten Teilen problemlos auch selbst übernehmen; bei Vogelkot übrigens nach Möglichkeit immer zeitnah, weil sonst der Lack angegriffen werden kann.

In einem ersten Schritt solltest du dein Auto rasch von Dreck und Blätterresten in der Ablaufrinne zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe befreien. Denn wenn das Wasser an dieser Stelle nicht wie vorgesehen ablaufen kann, sucht es sich oft andere Wege. Und das kann die Bildung von Roststellen nach sich ziehen. Im schlimmsten anzunehmenden Fall sucht sich das Wasser seinen Weg sogar in den Innenraum des Fahrzeugs, was mitunter sogar zu Schimmelbildung führen kann. Auch die Radkästen solltest du überprüfen und hier festsitzenden Schmutz und Schlamm verschwinden lassen. Eine passende Bürste kannst du zum Beispiel bei eBay kaufen.

Das passende Zubehör für deine Autopflege

Den gröbsten Schmutz am Auto kannst du entfernen, indem du einen Hochdruckreiniger verwendest. Achte dabei aber darauf, mit der Düse ausreichend Abstand von mindestens 30 bis 40 Zentimetern zum Pkw zu wahren, da du sonst den Lack des Fahrzeugs beschädigen kannst. Für eine gründlichere Reinigung empfiehlt es sich, weiteres passendes Autoteile-Zubehör zu nutzen. Die nachfolgende Liste gibt dir einen groben Überblick dazu, was bei der Außenpflege auf keinen Fall fehlen sollte:

Für die richtige Pflege deines Autos empfiehlt es sich, auf das passende Zubehör zu setzen.

Wichtig: Bei der Selbstpflege deines Autos auf keinen Fall den Unterboden vergessen. Denn insbesondere hier können aggressive Salzreste an verschiedenen Stellen schnell Korrosion auslösen. Wenn du keine Möglichkeit hast, eine Unterbodenwäsche selbst vorzunehmen, ist eine zusätzliche Fahrt durch die Waschanlage dringend empfehlenswert.

Auch der Innenraum eines Autos benötigt Pflege

Aber nicht nur außen solltest du dein Auto nach dem Winter gründlich reinigen. Auch innen ist im Frühling die passende Pflege wichtig. In einem ersten Schritt ist es ratsam, das Pkw-Innere gründlich auszusagen und so von Dreck zu befreien. Solltest du feststellen, dass sich Staub in Lüftungsdüsen abgelagert hat, kannst du unter anderem feine Pinsel für eine passende Reinigung nutzen. Im Fachhandel erhältliche Reinigungstücher sorgen zudem für die passende Pflege von Cockpit-Oberflächen. Denn die Armaturenpflege ist nicht zuletzt aus optischen Gesichtspunkten unerlässlich.

Auch für die Reinigung des Innenraums eines Autos, ist es ratsam, auf pflegende Produkte zu setzen.

Für den passenden Durchblick im Straßenverkehr sorgt eine saubere Frontscheibe. Weil die Lüftung im Winter bei Schmuddelwetter oft genutzt wurde, um für nicht mehr beschlagene Scheiben zu sorgen, ist gerade auf den Glasflächen eine gründliche Reinigung notwendig. An dieser Stelle kannst du ganz klassisch auf etwas Glasreiniger setzen.

Oder aber du nutzt einen Trick, den viele Profis empfehlen, um für streifenfreien Glanz zu sorgen: Etwas Spiritus in Wasser träufeln und die Scheiben mit dem Gemisch und einem fusselfreien Tuch reinigen, fertig. Wer ganz sichergehen möchte, wischt zum Abschluss mit einem Fensterleder und destilliertem Wasser nach. Sollten deine Scheibenwischer Schlieren ziehen, kannst du dir zum Beispiel über den „My Garage“-Bereich bei eBay die exakt passenden Ersatzwischer bestellen.

Häufig vergessen, aber ebenfalls pflegebedürftig: die Gummidichtungen deines Autos an den Türen. Spezielle Reiniger sind an dieser Stelle allerdings in der Regel überflüssig. Etwas Spülmittel in lauwarmem Wasser und ein Mikrofasertuch reichen in aller Regel vollkommen aus. Eine nachträgliche Behandlung mit einer Gummipflege kann insbesondere bei älteren Autos vorbeugen, dass sich Risse bilden und die Dichtung porös wird.

Wichtig: Kommunale Regeln beim Waschen des Autos beachten

Bei allem Enthusiasmus bei der Autopflege solltest du aber eines ganz genau beachten: Es kann bei dir vor Ort kommunale Regeln geben, die hinsichtlich der Autopflege im Freien gelten. Denn wenn du dein Auto einfach so auf einem Stellplatz oder auf der Straße wäschst, kann das schnell wegen der Missachtung der Ortssatzung ein Bußgeld zur Folge haben.

Der Grund ist einfach: Die Reinigung deines Autos kann durch mit Schmutzwasser versickernde Ölreste zu einer Verschmutzung von Boden oder Grundwasser führen. Deswegen ist insbesondere eine Motorwäsche in der Regel strikt verboten. Auch der Einsatz chemischer Reinigungsmittel kann bei dir vor Ort sogar verboten sein. Selbst dann, wenn du dein Auto auf einem Privatgrundstück mit großem Hof geparkt hast.

Eher empfiehlt es sich deswegen, einen extra für die Autopflege bereitgestellten SB-Waschplatz aufzusuchen. Hier kannst du dich sorgenfrei der Pflege deines Fahrzeugs widmen, weil etwa spezielle Abflüsse und Filter dafür sorgen, dass keine Verunreinigung der Umwelt entstehen kann.

