XXL-Update für Samsung-Smartphones ist da!

Im vergangenen Jahr hat Samsung keine gute Figur beim Verteilen der Updates gemacht. Zu Android 15 gab es erst gar keine Funktionen und dann erschien das lange erwartete Update mit vielen neuen Funktionen mehrere Monate zu spät. Dass man diesen Fehler nicht noch einmal wiederholen möchte, wird jetzt klar.

Vor wenigen Wochen hat Google Android 16 offiziell vorgestellt. Und Samsung bringt es als einer der ersten Hersteller überhaupt auf seine Smartphones. Seit diesem Wochenende geht es hier in Deutschland offiziell los. Auch auf meinem Smartphone ist das Update bereits eingetroffen.

Android 16 & One UI 8

Zusammen mit Android 16 bekommt auch Samsungs Oberfläche One UI ein Update auf Version 8.0. Und so können sich Samsung-Nutzer auf deutlich mehr Funktionen freuen. Android 16 selbst ist nämich ein eher kleines Update. Die einzige größere Neuerung sind die neuen Live-Benachrichtigungen. Dabei können sich Benachrichtigungen automatisch mit neuen Informationen aktualisieren. Etwa, um dich über den aktuellen Stand deiner Essensbestellung zu informieren.

Doch One UI 8.0 hat deutlich mehr zu bieten. Vor allem bekommen viele Samsung-Apps ein neues Design verpasst und auch beim Gestalten des Sperrbildschirms gibt es jetzt mehr Optionen. Hier sind alle neuen Funktionen im Überblick:

neue Samsung-Internet-App in modernerem Design, neuen Menüs und einer neuen Startseite

neues Quick Share Menü mit vereinfachter Bedienung

neue Kalender-App mit der Möglichkeit, Erinnerungen zu erstellen

neue Wetter-App in schickem Design

neue dynamische Hintergrundbilder und Ziffernblätter

verbesserte Animationen

diverse KI-Verbesserungen

Android 16 und One UI 8.0 stehen ab sofort für die komplette Galaxy S25 Reihe zur Verfügung. Also S25, S25 Plus, S25 Ultra und S25 Edge. Das gerade erst vorgestellte S25 FE kommt bereits ab Werk mit der neuen Software. Auch die neuen Falt-Smartphones Fold7 und Flip7 sind bereits mit Android 16 ausgestattet.

In den kommenden Wochen dürfen sich immer mehr Smartphones über das Update freuen. Samsung nennt explizit die Galaxy S24 Serie sowie Galaxy Z Fold6 und Flip6. Hier dürfte das Update spätestens im Oktober eintreffen. Doch auch viele weitere Modelle werden das Update erhalten. Etwa die Galaxy S23 Serie, Z Fold5 und Flip5 sowie zahlreiche Mittelklasse-Smartphones (Galaxy A56, A36, A55, A35 und A54).

Doch auch hier nicht explizit aufgeführte Modelle werden das Update im Rahmen ihrer Update-Garantie erhalten. Bis alle genannten Smartphones das Update erhalten haben, können jedoch einige Wochen vergehen. Im Gegensatz zu etwa Google oder Apple veröffentlicht Samsung das Update stets für ein Modell nach dem anderen und nicht für alle Nutzer auf einmal. Samsung verspricht, das Update bis Jahresende allen unterstützten Smartphones zur Verfügung zu stellen.