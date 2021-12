WhatsApp: Update macht diese umstrittene Funktion nochmal besser

WhatsApp will Gruppen-Admins in Zukunft nicht nur mehr Rechte einräumen, wenn es darum geht, Nachrichten zu löschen. Auch die Sprachnachrichten macht man für Nutzer immer praktikabler. Es gibt mittlerweile nicht nur eine Pause-Funktion, wenn man eine Audio-Nachricht aufnimmt. Bekommst du eine geschickt, kannst du sie bis zu zweimal schneller abspielen, als üblich – das spart Zeit. Nun rollt WhatsApp per Update eine weitere Kontrollfunktion für Sprachnachrichten aus.

Neue WhatsApp-Funktion bringt mehr Kontrolle

Und diese Funktion mit der Bezeichnung „Voice Message Preview“ richtet sich explizit an diejenigen, die eine Sprachnachricht verschicken wollen. Diese spricht man prinzipiell schneller ein und ohne sich vorher Gedanken zu machen, als wenn man einen Text schreibt. Das Problem: Hast du die Nachricht aufgenommen, wird sie sofort abgeschickt. Du kannst sie vorher nicht noch einmal abhören. Doch genau hier hakt WhatsApp nun ein: Du bekommst mit dem Update die Möglichkeit, deine Audio-Nachricht vor dem Versenden nochmal in Ruhe abzuhören. Gefällt sie dir nicht, kickst du sie einfach in den Mülleimer – und das ohne, dass dein Kontakt etwas davon mitbekommt. Anders, als hättest du die Nachricht schon abgeschickt und sie im Nachhinein gelöscht.

So funktioniert die „Voice Message Preview“

Ist die neue Funktion auf deinem Handy angekommen, kannst du sie wie folgt nutzen:

Öffne den WhatsApp-Chat und halte das Mikrofon-Symbol, um deine Sprachnachricht zu starten respektive aufzunehmen. Du kannst entweder die ganze Zeit das Mikrofon gedrückt halten oder aber das Symbol nach oben wischen und fixieren. Hast du hinreichend geredet, tippst du im nachfolgenden auf die Stopp-Taste. Um deine Audio-Nachricht abermals anzuhören, drückst du auf die Wiedergabetaste. Du kannst dabei beliebig auswählen, ab welchem Punkt die Nachricht abspielt. Gefällt dir, was du hörst? Dann verschicke sie. Wenn nicht, ziehst du die Aufnahme wie gewohnt in das Papierkorb-Symbol.

Das Feature rollt WhatsApp sowohl für Android als auch iOS aus. Allerdings kann es noch einige Zeit dauern, bis jeder Nutzer das Update erhalten hat. Die Voice Message Preview ist im Übrigen nicht nur für Einzelchats freigeschaltet, sondern auch für Gruppen.