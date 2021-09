WhatsApp bekommt neue Emojis: Die finale Liste für 2022 steht fest

Es hat etwas länger gedauert als erwartet. Die neuen Emojis gemäß Unicode 14.0 sollten schon im März 2021 erscheinen, verzögerten sich dann aber aufgrund der weltweiten Coronapandemie auf September 2021. Und jetzt sind sie da. Das Unicode Consortium hat insgesamt 37 brandneue Emojis präsentiert, die im Laufe der kommenden Monate unter anderem auf allen aktuellen Smartphones und Tablets landen sollen. Auch in Messengern wie WhatsApp und in sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook wird Version 14 des Unicode Standards Berücksichtigung finden. Weil sie teilweise in verschiedenen Hauttönen und Gender-Varianten nutzbar sind, stehen in Summe sogar noch mehr neue Emojis in den Startlöchern.

Das sind die neuen Emojis für 2022 in Unicode 14.0

Neue Smiley-Ausführungen, neue Hand-Symbole und verschiedene andere neue Icons für eine bebilderte Ergänzung in Textnachrichten werden im Laufe der kommenden Monate zur Verfügung stehen. Darunter unter anderem zwei Hände, die ein Herz formen, ein Troll, ein Rettungsring, Luftblasen und ein Röntgenbild. Großer Beliebtheit dürften sich auch das neue Emoji für eine leere Batterie, eine Spielplatz-Rutsche und eine Spiegelkugel (Discokugel) erfreuen. Recht erotische Züge nimmt ein Frauenmund an, der sich auf die Unterlippe beißt.

Hinsichtlich der klassischen Smilies dürfen sich Nutzer in Unicode 14.0 auf gleich sieben neue Gesichtssymbole freuen. Zum Beispiel auf ein schmelzendes Gesicht, ein salutierendes Emoji und ein Gesicht, das versucht, Tränen zurückzuhalten.

Das sind die neuen Emoji Smilies, die Teil von Unicode 14.0 sind.

Wann kommen die neuen Emojis auf mein Handy?

Nach der Vorstellung der finalen Liste von Unicode 14.0 stellt sich selbstverständlich eine Frage. Wann werden die neuen Emojis überhaupt verfügbar sein? Eine Antwort auf diese Frage lässt sich mit Blick auf die vergangenen Veröffentlichungen geben; allerdings nur grob. Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 dürften die neuen Emojis bei Facebook, Twitter, auf iPhones und auf Galaxy-Smartphones und Tablets von Samsung landen. Dann sind sie auf den entsprechenden Endgeräten auch bei WhatsApp und in anderen Messengern nutzbar.

Beispiele für weitere neue Emojis in Unicode 14.0.

Etwas schneller könnten die neuen Emojis auf anderen Android-Smartphones und -Tablets zur Verfügung stehen. Denn anders als Samsung setzen andere Hersteller von Android-Geräten nicht auf ein eigenes, angepasstes Emoji-Design. Vor allem Nutzer von Pixel-Smartphones aus dem Hause Google dürften voraussichtlich schon im Laufe des vierten Quartals 2021 mit den obigen, neuen Emojis versorgt werden.

Denn Google hatte zuletzt Pläne veröffentlicht, wonach neue Emojis nicht länger an größere Plattform-Updates gekoppelt sein sollen. Sie sollen vielmehr in Form von eigenen Aktualisierungen über die Google-Plattformen verfügbar gemacht werden. Emoji 14.0 dürfte auf zahlreichen Android-Geräten also schon in den kommenden Wochen nutzbar sein. In Summe stehen demnach in Zukunft übrigens beachtliche 3.633 Emojis zur Verfügung. Teilweise mit bis zu fünf Hauttönen. Auch die Hände, die sich gegenseitig schütteln, stehen ab Unicode 14.0 in mehr als nur einer Hautfarbe zur Verfügung.