WhatsApp schafft diesen Zwang ab – zu deinen Gunsten

WhatsApp soll in 40 Tagen abgeschaltet werden und der Messenger wird kostenpflichtig – zumindest für einige. Außerdem gibt es zahlreiche Funktionen, die Potenzial haben, dass andere dich stalken können – zum Beispiel die blauen Haken. Über WhatsApp gibt es viel zu sagen. Jetzt bringt die App aber eine Funktion respektive Auswahlmöglichkeit, die tatsächlich einmal dir als Nutzer zugutekommt.

WhatsApp löst dieses Problem – darum ist es gut für dich

Die meisten Nutzer hängen aus verschiedensten Gründen an ihren WhatsApp-Chats und wollen sie sichern. Nur dann kannst du deine Nachrichten etwa mit auf ein neues Smartphone umziehen. In regelmäßigen Zeitabständen macht WhatsApp ein Backup von deinen Chats, wenn du die Automatik in den App-Einstellungen aktiviert hast.

Bislang ist es so, dass deine Chats und Medien in die iCloud oder Google Drive geladen werden – je nachdem, welches Betriebssystem dein Smartphone hat. Eine Alternative zur Online-Speicherung gab es bislang nicht. Das hat unter anderem zur Folge, dass bei einem Betriebssystemwechsel die Chats nicht ohne Aufwand umgezogen werden können.

Diesen Zwang schafft WhatsApp jetzt allerdings ab und bietet in Zukunft wohl auch ein lokales Backup an. Das fand der gut informierte Blog WABetaInfo heraus. Das bedeutet, dass deine Chats direkt auf deinem Smartphone gespeichert werden anstatt in einer Cloud. Kehrseite des ganzen: Der Speicherplatz auf deinem Handy wird einmal mehr durch die lokale Speicherung belastet.

So funktioniert es

Laut WABetaInfo soll die neue Import-Funktion in den Einstellungen WhatsApp aktiviert werden können. Ziehst du auf ein neues Handy um, fragt WhatsApp dich bei der Installation, ob du gespeicherte Inhalte von einem vorherigen Smartphone neu importieren möchtest. Mutmaßlich funken die zwei Smartphones dann über WLAN, um das Backup zu transferieren. Wer weiterhin auf eine Cloud setzt, der kann diesen Schritt bei der Installation WhatsApps überspringen.

Wann die lokale Datenspeicherung kommt, ist noch nicht klar. Derzeit befindet sie sich noch im Entwicklungsprozess und wird wahrscheinlich erst in den Beta-Versionen von Android und iOS zur Verfügung stehen. Unklar ist, ob auch die Desktop-Version von WhatsApp eine lokale Datenspeicherung bekommt oder nicht.