WhatsApp: Deshalb solltest du die blauen Haken unbedingt deaktivieren

Es gibt weltweit wohl kaum einen Menschen, der die unzähligen Vorteile der vernetzten und digitalen Welt anzweifeln würde. Doch perfekt ist diese schöne neue Welt ebenfalls nicht. Cybermobbing und sogenannte Fake News stellen nur den Gipfel des Eisbergs dar. Auch Messenger wie WhatsApp können sich negativ auf die Psyche auswirken, wobei Funktionen wie die blauen Häkchen die negativen Auswirkungen verstärken sollen.

Blaue Häkchen und der Verfügbarkeitsstress

Grundsätzlich handelt es sich bei WhatsApps blauen Haken um eine „gesehen“-Funktion, die in ähnlicher Form von den meisten Instant-Messaging-Diensten angeboten wird. Wird eine Nachricht verschickt, erscheint ein graues Häkchen, wird sie empfangen, kommt das zweite Häkchen hinzu, und sobald die Nachricht gelesen wird, färben sich beide Haken blau. Viel mehr steckt da nicht dahinter, doch wie eine Studie unter der Leitung der Arizona State University (ASU) gezeigt hat, reicht allein das bereits aus, um Teenagern viel Stress zu bereiten.

Laut der Studie scheint sich der stetige Verfügbarkeitsdruck negativ auf die psychische Gesundheit von Teenagern auszuwirken. Viele Probanden würden sich von der Flut an Nachrichten überwältigt fühlen. Das liegt mitunter auch daran, dass sie sich durch Funktionen wie „gesehen“ genötigt fühlen, zeitnah zu antworten. Im Gegenzug erwarten die Absender von ihren Freunden ebenfalls, dass sich diese zügig zurückmelden. Insbesondere, wenn die blauen Häkchen offenbaren, dass die Nachricht bereits gelesen wurde. Andernfalls würde ein Frustrationsgefühl aufkommen.

Dennoch ging aus den im Rahmen der Studie durchgeführten Interviews hervor, dass ein Großteil der Probanden nicht auf das Häkchen-Feature verzichten würde (fünf von neun Fokusgruppen). Langsam antwortende Empfänger würden sogar über andere Apps gestalkt werden. Ferner hob Forscherin Joris Van Ouytse auch den negativen Einfluss des in erster Linie von Facebook bekannten „Like Buttons“ hervor.

Passend dazu: Mit diesen Tipps erkennst und heilst du die Handysucht

Obwohl das Internet ein vergleichsweise homogener Raum ist, unterscheiden sich die Verhaltensmuster von Nutzern aus unterschiedlichen Ländern dennoch voneinander. In diesem Fall sind die Studienergebnisse für Deutschland jedoch von besonderer Relevanz, da die Untersuchung zwar von der Arizona State University geleitet wurde, sich jedoch 51 belgische Schüler im Alter zwischen 13 und 16 Jahren daran beteiligten.

Blaue Haken deaktivieren – das sind die Folgen

Möchtest du den Erreichbarkeitsstress minimieren, empfiehlt es sich, die blauen Haken zu deaktivieren. Wie das geht, verrät unser WhatsApp-Ratgeber. Leider gehen mit der Deaktivierung auch einige Einschränkungen einher. So wird nicht nur dein Gegenüber nicht mehr sehen können, ob und wann du seine Nachricht gelesen hast. Sondern auch seine Aktionen ziehen nach einer Deaktivierung unbemerkt an dir vorbei. Alternativ kannst du kürzere Nachrichten auch in dem Benachrichtigungs-Fenster deines Smartphones lesen. Diese werden dem Empfänger nicht als gelesen angezeigt. Längere Nachrichten schneidet die Software allerdings ab. Für empfangene Medien musst du zudem direkt den WhatsApp-Images- oder den WhatsApp Videos-Ordner ansteuern.