Vodafone ab sofort mit neuen und besseren Prepaid-Tarifen

Die Deutsche Telekom hat es vorgemacht, jetzt zieht der große D-Netz-Wettbewerber nach. Ab sofort enthalten die CallYa-Prepaidtarife von Vodafone zum Teil mehr Datenvolumen. Und nicht nur das. Außerdem ist in den neuen Tarifen anders als bisher die Nutzung von 5G ohne Aufpreis inklusive. Neben einem von einer Grundgebühr befreiten Classic-Tarif ohne Flatrates und ohne inkludiertem Datenvolumen stehen künftig vier Allnet-Flat-Tarife mit variierenden Inklusivleistungen zur Verfügung. Einer davon, mit Blick auf das Datenvolumen, künftig sogar ohne Limit.

Vodafone CallYa Prepaid: Neue Tarife ab sofort nutzbar

Basistarif für Prepaid-Nutzer bleibt CallYa Classic. Ohne monatliche Grundgebühr werden hier 9 Cent pro Gesprächsminute und SMS sowie 3 Cent pro versurftem Megabyte fällig. Wer es komfortabler mag, kann sich für einen Prepaid-Tarif mit Dreifach-Flat entscheiden. Neben einer Sprach- und SMS-Flatrate ist dann auch eine Internet-Flat inklusive. Wahlweise mit 3, 6 oder 9 GB 5G-Datenvolumen für 9,99 Euro, 14,99 Euro oder 19,99 Euro pro vier Wochen. Zusätzlich gibt es pro Abrechnungszeitraum 200 Einheiten für Gespräche und SMS aus Deutschland ins EU-Ausland (CallYa Allnet Flat S / CallYa Allnet Flat M). Wer sich für die CallYa Allnet Flat L entscheidet, darf sich sogar über 500 Gratis-Einheiten bei EU-Verbindungen freuen.

Auch der Einstiegstarif CallYa Start bleibt weiter erhältlich. Hier ist neben einer Sprach- und SMS-Flat ins Vodafone-Netz auch eine Internet-Flat mit 1 GB Datenvolumen inklusive. Kostenpunkt: 4,99 Euro pro vier Wochen. Gespräche in andere deutsche Netze kosten pro Minute 9 Cent. CallYa Black wiederum wird deutlich aufgewertet. Für 79,99 Euro pro Monat ist künftig eine echte Daten-Flatrate ohne Volumenlimit nutzbar. Bisher lag die Begrenzung bei 50 GB monatlich, ehe eine Drosselung der Surfgeschwindigkeit eintrat. Wer CallYa Black in Zukunft nutzt, kann EU-weit überall und unlimitiert die vor Ort maximal mögliche Down- und Upstream-Geschwindigkeit in Anspruch nehmen. Außerdem sind in Deutschland 500 Einheiten für Gespräche und den SMS-Versand ins EU-Ausland inklusive.

Vodafone Callya: Die neuen, ab sofort gültigen Prepaid-Tarife in der Übersicht.

5G kostet keinen Aufpreis mehr

Die Nutzung der neuen Tarife ist künftig nicht mehr nur auf das LTE-Netz von Vodafone beschränkt, sondern auch überall dort möglich, wo schon 5G zur Verfügung steht. In der Spitze gibt Vodafone 500 Mbit/s im Downstream als theoretisch nutzbaren Wert an. Praktisch fällt die Surfgeschwindigkeit in den allermeisten Fällen aber niedriger aus, weil du dir eine Mobilfunkzelle mit anderen Nutzern teilen musst. Und je mehr Nutzer in eine Zelle eingebucht sind, desto niedriger die am Ende tatsächlich nutzbare Geschwindigkeit.

Um 5G mit den neuen Prepaid-Tarifen von Vodafone nutzen zu können, steht ab dem 1. Juli in der MeinVodafone-App eine kostenfreie 5G-Option zur Verfügung. Bisher kostete 5G in den meisten Fällen pro vier Wochen Nutzungszeit 2,99 Euro extra. In den kommenden Monaten will Vodafone die 5G-Option bei jenen Kunden, die den Zugang bis dahin noch nicht freigeschaltet haben, automatisch aktivieren. Zudem erhalten Bestandskunden der Tarife CallYa Allnet Flat M und L sowie CallYa Black automatisch mehr Datenvolumen. Über den exakten Umstellungszeitpunkt informiert Vodafone alle Bestandskunden vorab.

