Twitter-Nutzer mit iPhone müssen ab sofort tief in die Tasche greifen

Seit Mitte November war die Twitter-Blue-Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar. Der Grund: Zahlreiche Anwender haben das seit der Übernahme durch Elon Musk in der Mitgliedschaft enthaltene Häkchen missbraucht und damit für Verwirrung gesorgt. Ab heute ist Twitter Blue wieder buchbar – mitsamt neuen Funktionen, Einschränkungen und Kosten. Denn iPhone- respektive iOS-Nutzer zahlen ab sofort knapp 40 Prozent mehr als Android-Nutzer. Doch woran liegt das?

iPhone-Nutzer zahlen drauf

Betrugen die Kosten für die Twitter Blue-Mitgliedschaft zuletzt noch 8 US-Dollar pro Monat, ist der Preis für Apple-Nutzer nun deutlich gestiegen. Diese müssen ab sofort monatlich 11 US-Dollar für die Mitgliedschaft zahlen. Der Grund: Wird das Abo direkt über ein iOS-Gerät abgeschlossen, muss eine Gebühr an Apple entrichtet werden. Mit Blick auf diesen Sachverhalt kritisierte Musk zuletzt den Apple App Store und behauptete, Apple habe damit gedroht, Twitter aus dem App Store zu verbannen. Nach einem Treffen mit Apple-Chef Tim Cook sprach Musk jedoch von einem Missverständnis.

Nun scheint sich Twitter dafür entschieden zu haben, diese Gebühr an die eigenen Nutzer weiterzureichen. Alternativ kann das Abonnement auch zum normalen Preis abgeschlossen werden – etwa in einem Browser. Dennoch haben unterschiedliche Abo-Preise in der Vergangenheit bereits für Verwirrung gesorgt. Zumal Twitter diesen Sachverhalt nicht in der iOS-App erörtern darf, da dies gegen Apples Richtlinien verstoßen würde.

Twitter Blue mit neuen Funktionen

Abseits des blauen Häkchens umfasst Twitter Blue auch eine Editier-Funktion sowie einen Lesemodus; und ermöglicht den Upload von Videos mit einer Full-HD-Auflösung. Ferner soll die Mitgliedschaft künftig um einige weitere Features ergänzt werden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Um Verwirrung vorzubeugen, hat Twitter zuletzt neben dem blauen Häkchen auch ein zweites Offiziell-Label ergänzt. Und dieses degradierte das ursprüngliche Symbol zu einem sinnfreien Artefakt. Doch nun soll das Offiziell-Label wieder abgeschafft und durch goldene Häkchen für Unternehmen und graue Häkchen für Regierungsorganisationen ersetzt werden. Zudem werden Blue-Abonnenten zwar nach wie vor ihre Namen und Profilbilder ändern können, dies wird jedoch dazu führen, dass Twitter das blaue Häkchen vorübergehend deaktiviert – bis eine erneute Überprüfung durch Twitter stattgefunden hat.

Unklar bleibt indes, wie das US-amerikanische Unternehmen etwa Journalisten, Prominente und sonstige Personen des öffentlichen Lebens künftig von den nicht verifizierten Nutzern abgrenzen möchte. Weitere Hintergründe zur Twitter-Übernahme erfährst du in dem folgenden Artikel: