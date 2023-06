TV-Tipp zum Wochenende: „Wo ist das Gold?“

Blood & Gold, so heißt der neue Film von Peter Thorwart. Der Oscar-Preisträger hat unter anderem auch den Kriegsfilm „Im Westen Nichts Neues“ erschaffen. In einem Interview mit dem Online-Magazin TV Movie sagte er: „‚Im Westen Nichts Neues‘ ist ein großartiger Film, dem ich all die Aufmerksamkeit und Preise gönne. ‚Blood & Gold‘ ist ganz anders. Es handelt sich nicht um einen Kriegsfilm, sondern im klassischen Sinne um einen Italo-Western.“

Blood & Gold: Darum geht es in dem Western-Film

Ein Deserteur namens Heinrich, gespielt von Robert Maaser, wird von einem SS-Trupp gejagt. Es beginnt eine nervenaufreibende Flucht. Sein Ziel ist es, zu seiner Tochter zu gelangen, die als einzige aus seiner Familie den Krieg überlebt hat. Doch der SS-Trupp holt ihn immer mehr und mehr ein. Bevor sie ihn noch schnappen können, wird er von der Bäuerin Elsa, verkörpert von Marie Hacke, gerettet. Sie kämpft ebenfalls gegen den Nationalsozialismus.

Von dort an wohnt er mit ihr und ihrem Bruder Paule (Simon Rupp). Anfangs scheint die Luft rein zu sein, doch das SS-Kommando entdeckt sie schnell. Dieses Mal wird nicht nur Heinrich, sondern auch Elsa gejagt. Im weiteren Verlaufe des Films stellt sich heraus, dass der SS-Trupp noch viel mehr will, denn sie vermuten, dass es in der Stadt einen riesigen jüdischen Goldschatz gibt.

Hier kannst du dir den Trailer zu Blood & Gold anschauen:

Wo kannst du die Serie schauen?

Vor zwei Jahren wurde die erste Zusammenarbeit, Blood Red Sky, von Netflix und Peter Thorwart veröffentlicht. Er sei sehr dankbar, von Netflix das Vertrauen bekommen zu haben, seinen Film in die Realität umzusetzen. So erschien am 26. Mai 2023 die zweite Kooperation mit dem Action-Drama Blood & Gold. Schon im Trailer sind die Satire- und Tarantino-Ähnlichkeiten zu erkennen. Da der Film eine Produktion von Netflix ist, kann er auch nur dort gestreamt werden.