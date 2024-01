Trotz Inflation und steigenden Kosten: Günstige Smartphones unbeliebt

Inflation und steigende Preise spielen bei der Suche nach dem nächsten Smartphone-Upgrade offenbar eine untergeordnete Rolle. Das sagen zumindest die aktuellen Zahlen der Analysten von Counterpoint Research. Die Premium-Geräte finden damit auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer häufiger zahlungswillige Abnehmer. Dem Bericht zufolge steigt seit vielen Jahren der Anteil der Handys jenseits der 600 US-Dollar-Marke.

High-End-Smartphones werden immer beliebter

Counterpoint Research geht davon aus, dass im Jahr 2023 fast ein Viertel der weltweit verkauften Smartphones mehr als 600 Dollar gekostet hat. Im Jahr 2016 waren es lediglich 6 Prozent. Damit trotzen die teuren Geräte dem allgemeinen Smartphone-Markt, der in den vergangenen Monaten geschwächelt hat.

Teure Smartphones werden immer beliebter

Senior-Analyst Varun Mishra von Counterpoint sagte, dass man eine Veränderung beim Kauf von Smartphones beobachtet hat. Da die Handys so wichtig sind wie nie, sind die Kunden willig, mehr Geld auszugeben, um ein hochwertiges Gerät zu kaufen. Gleichzeitig sei für viele Käufer zum Statussymbol geworden, das aktuellste und beste Flaggschiff zu besitzen. Dies sei insbesondere in Schwellenländern zu beobachten, wo sie von der Mittel- in die Premiumklasse springen. Darüber hinaus werden diese Geräte aufgrund von Aktionen und Finanzierungsmöglichkeiten immer erschwinglicher.

Im Premium-Markt dominiert vor allem ein Hersteller: Apple. Doch im letzten Jahr musste der iPhone-Hersteller laut Counterpoint einige Federn lassen. Kamen im Jahr 2022 noch 75 Prozent aller verkauften Premium-Smartphones aus Cupertino, waren es in 2023 nur 71 Prozent. Diese Verluste kamen primär durch die Wiederauferstehung von Huawei in China. Aber auch Samsung konnte mit dem S23 und den faltbaren Handys Boden gut machen.

Apple dominiert den Markt für Premium-Smartphones

Vor allem in Westeuropa, China, Indien, dem Mittleren Osten und Afrika wuchs das Premium-Segment. Neue Rekorde erwartet man in Zukunft ebenfalls in China, dem Mittleren Osten, Afrika und Lateinamerika. Das größte Wachstum bei den teuren Smartphones ist jedoch in Indien zu beobachten.

Jenseits von 1000 US-Dollar-Handys sorgt das Ultra-Premium-Segment für Wachstum. Ein Drittel der High-End-Smartphones kamen im Jahr 2023 aus dieser Luxusklasse.