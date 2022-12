Thermomix chancenlos? Xiaomi legt sich mit Vorwerk an

Multifunktions-Küchenmaschinen mit Kochfunktion sind für Xiaomi kein neues Thema und in China bereits länger im Portfolio des Anbieters. Jetzt legt man sich auch hier in Europa mit dem Thermomix an. So ist der Xiaomi Smart Cooking Robot ab sofort auch hierzulande erhältlich. Dabei ist man dem deutschen Original in manchen Punkten überlegen.

Xiaomi Smart Cooking Robot: Die Küchenmaschine im Detail

Der Xiaomi Smart Cooking Robot kommt in einem dunkelgrauen Gehäuse daher. Neben der Haupteinheit befindet sich ein 8 Zoll (ca. 20 cm) großer Touchscreen und ein Drehregler, mit denen die Küchenmaschine gesteuert wird. Im Lieferumfang befindet sich eine große Menge an Zubehör. Dazu zählt etwa ein Dampfgarer, Mixerklingen, Schneebesen und vieles mehr.

35 verschiedene Funktionen vereint die Xiaomi Küchenmaschine laut Hersteller in einem Gerät. Dazu zählt unter anderem pfannenrühren, schmoren, dampfgaren, kneten, zerkleiner, entsaften, kleinhacken, waschen, wiegen und vieles mehr.

Zubehör des Xiaomi Smart Cooking Robot

Preislich liegt der Xiaomi Smart Cooking Robot bei 1200 Euro. Damit ist man rund 200 Euro günstiger als der Thermomix TM6, positioniert die Küchenmaschine aber eindeutig im Premium-Segment. Die günstigere Lidl-Alternative Monsieur Cuisine ist bereits für 449 Euro erhältlich.

Xiaomi Smart Cooking Robot vs. Thermomix TM6: Das sind die Unterschiede

Bei der Vorstellung der Xiaomi 12T Smartphones in München konnten wir bereits einen ersten Blick auf den Xiaomi Smart Cooking Robot werfen. Qualitativ ist das Äußere extrem hochwertig und dem Thermomix TM6 überlegen. Über die Qualität der einzelnen Bauteile während der Nutzung können wir hingegen noch nicht urteilen.

Mit einem Gewicht von 10 Kilo ist die Xiaomi-Küchenmaschine rund 2 Kilo schwerer als der aktuelle Thermomix TM6. Die Haupteinheit hat mit 2,2 Litern Fassungsvermögen hingegen dieselbe Größe.

Die Leistung im Vergleich

Mit einer Nennleistung von 1.700 Watt hat die Xiaomi-Küchenmaschine auf dem Papier deutlich mehr Leistung als die 500 Watt des Thermomix TM6. Die Drehzahl ist mit 12.000 Umdrehungen pro Minute auch etwas höher als die 10.700 U/Min beim TM6.

Wichtig für viele Rezepte ist auch das langsame Rühren. Hier liegen beide Geräte gleich auf und können auf bis zu 40 Umdrehungen pro Minute herunterschalten. Das ist bei günstigeren Produkten wie dem Lidl Monsieur Cuisine nicht möglich.

Bei der Temperatur schafft der Xiaomi Smart Cooking Robot etwas mehr. 180 Grad sind hier im Vergleich zu den 160 Grad beim aktuellen Thermomix maximal möglich.

Software und Guides Cooking

Der Bildschirm der Xiaomi-Küchenmaschine ist mit 8 Zoll etwas größer als die 6,8 Zoll beim TM6. Beide Geräte unterstützen das gleichzeitige Zubereiten von mehreren Gerichten und bieten geführte Kochanleitungen. Mit fast 70.000 Rezepten hat der TM6 an dieser Stelle deutlich mehr zu bieten. So finden sich bei Xiaomi aktuell nur rund 200 vorinstallierte Rezepte. Dafür musst du für die Rezepte beim Thermomix eine jährliche Abogebühr bezahlen.

Eine spannende Alternative zum Thermomix

Der Vergleich der technischen Daten zeigt: Xiaomi hat hier ein spannendes Produkt vorgestellt, dass zumindest auf dem Papier mühelos mit dem Thermomix mithalten kann. Wie sich der smarte Küchenhelfer im Alltag schlägt, muss ein Test zeigen.

Treue Fans des Thermomix wird Xiaomi nur schwer zum Wechsel bewegen können. Kaum ein anderes Produkt hat so treue, beinahe fanatische Befürworter. Jedoch wächst die Konkurrenz im Bereich der Multifunktions-Küchenmaschinen um einen bekannten Hersteller, der mit Sicherheit mit dem ein oder anderen Angebot locken wird.

So gibt es bereits zum Verkaufsstart des Xiaomi Smart Cooking Robot einen smarten Airfryer von Xiaomi kostenlos dazu.

