Strompreisbremse: So viel soll Strom ab Januar für alle kosten

Wenn du heute beispielsweise in Berlin nach einem Stromanbieter ohne besondere Anforderungen bezüglich Ökostrom und Laufzeit suchst, ist kein Stromvertrag unter 49,97 Cent pro Kilowattstunde zu haben. Nur die Grundversorgung ist günstiger, bietet aber keine preisliche Sicherheit. Nach einem in Medien kursierenden Papier aus dem Bundeskanzleramt sollt zum 1. Januar 2023 eine Strompreisbremse kommen. Sie soll die gestiegenen Strompreise abfedern, heißt es. Sie gelte zusätzlich zu geplanten Preisbremsen beim Gas und Fernwärme. „Der Strompreis soll dabei bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden“, heißt es in dem Papier. Die Differenz zwischen dem eigentlich zu zahlenden Marktpreis und der Deckelung werde vom Staat direkt mit den Versorgern und dem zu zahlenden Abschlag verrechnet.

So berechnest du deine Strompreisbremse

Wichtig dabei: Dieser Strompreisdeckel soll nicht für deinen kompletten Stromverbrauch gelten. Die entsprechend preislich gedeckelte Strommenge richtet sich nach deiner Jahresverbrauchsprognose. Aus der ergibt sich die Abschlagszahlung für den vergangenen September, die als Grundlage für die Strompreisbremse dient. Heißt: Hast du bei deinem Stromanbieter einen Jahresverbrauch von 3.000 Kilowattstunden angegeben, hast du im September einen Abschlag für 250 Kilowattstunden bezahlt. 80 Prozent dieser 250 kWh (also 200 kWh) unterliegen künftig der Preisbremse. Hast du also den eingangs genannten Stromvertrag, zahlst du künftig für die ersten 200 kWh nur noch 40 Cent, jede weitere Kilowattstunde kostet dann die 49,97 Cent. Sprich: Wenn du Strom sparst, zahlst du weniger. Zahlst du indes ohnehin noch weniger als 40 Cent in deinem Vertrag, betrifft dich die Bremse nicht.

Finanzieren will der Bund das mit einer Abschöpfung der „Zufallsgewinne“, die Stromerzeuger derzeit machen, wenn sie eigentlich günstig erzeugten Strom aufgrund der Kopplung an den Gaspreis teuer verkaufen können.

Ministerpräsidentenkonferenz entscheidet

Das kursierende Papier dient als Beschlussvorlage des Kanzleramtes für eine heute stattfindende Ministerpräsidentenkonferenz. Von ihr ist abhängig, ob die Pläne so umgesetzt werden. Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck die Strompreisbremse verbal vorangetrieben.

