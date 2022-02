Stromanbieter kündigen fristlos: So berechnest du deinen Schadenersatz

Der Stromwechsel-Service remind.me hat in einer Pressemitteilung eine Anleitung gegeben, wie du deinen persönlichen Schadenersatz richtig berechnest. Denn wenn du eine Kündigung von Stromio, Grünwelt & Co. bekommen hast, bist du automatisch in die Ersatzversorgung deines Grundversorgers gefallen. Das Problem: Schon zu „normalen“ Zeiten ist diese teurer als ein Strom-Discounter. Im Rahmen der Energie-Krise stiegen die Preise für eine Kilowattstunde Strom bei den Grundversorgern teils auf 99 Cent oder mehr. Das ist mitunter mehr als das Dreifache des mit den Discountern vereinbarten Tarifes.

Solange es nicht zu einer Insolvenz kommt, sind Schadensersatzforderungen gegen die Unternehmen möglich, da sie noch keinen Insolvenzantrag stellten, heißt es von remind.me. Das bedeutet: Ehemalige Kunden, die in die Ersatzversorgung gerieten, haben Anspruch auf einen Schadenersatz. Dieser Auffassung sind auch Verbraucherschützer, die eine Sammelklage vorbereiten.

Nach eigenen Angaben hat remind.me Informationen von ehemaligen Billigstromkunden, die einen Schadensersatz von Grünwelt angeboten bekommen haben. Nehmen sie dieses Angebot an, werden sie von Grünwelt aufgefordert, auf jeden weiteren Rechtsanspruch zu verzichten, heißt es. Ob es sich dabei um Einzelfälle handelt oder du dich als Kunde darauf „verlassen“ kannst, ist unklar.

So berechnest du deinen Schadenersatz richtig

remind.me gibt eine Anleitung, wie du deine Schadenersatzansprüche richtig berechnest. Dazu ein Beispiel:

Der Strompreis des bisherigen Anbieters: 30 Cent/kWh

Der Strompreis des neuen Anbieters: 50 Cent/kWh

Dein Verbrauch (Zwei-Personenhaushalt): 2500 kWh/Jahr

Zu wann hat der bisherige Anbieter gekündigt? 21.12.2021

Wann würde der Vertrag mit dem alten Anbieter enden? 01.07.2022

Die Preisdifferenz für den Strom beträgt: 20 Cent

Tagerechner ergibt: 192 Tage

Verbrauch pro Tag: 2500/365 = 6,8 kWh pro Tag

Schadensersatzanspruch Verbrauch: 192 Tage x 6,8 kWh pro Tag x 20 Cent pro kWh = 261,12 Euro

Außerdem solltest du noch die Grundgebühr deiner Anbieter betrachten. Denn wenn diese sich ebenfalls erhöht hat, musst du diese noch zum Schadenersatz hinzuaddieren.

Viele Verbraucher sind mit dem Gedanken zu einem Billigstromanbieter gewechselt, um zusätzlich Bonuszahlungen zu kassieren. Da diese aber erst am Ende eines (Vertrags-)Jahres gezahlt werden, stehen viele Verbraucher ohne Bonuszahlungen da. Meldete ein Energieversorger Insolvenz an, wird es schwierig, den Bonus zu erhalten. In allen Fällen, wo es nicht zu einer Insolvenz kommt, versprechend die Anbieter, den Bonus zumindest anteilig zu berechnen.

Schlussrechnung musst du bezahlen

Wichtig auch: Die Stromanbieter haben in den vergangenen Tagen ihre Schlussabrechnungen rausgeschickt. Auch wenn sie dir gekündigt haben und du einen Schaden hast, bist du verpflichtet diese zu zahlen. Guthaben müssen die insolventen Anbieter auszahlen. Die Schadenersatzforderungen sind davon unabhängig.

Übrigens: Wenn du keine Lust hast, dich selbst rechtlich mit den Anbietern auseinanderzusetzen: Es gibt Firmen, die dir die Forderungen abkaufen. Hier bekommst du dann garantiert Geld und musst dich um nichts kümmern. Gleiches gilt auch für künftige Anbieterwechsel. Hier kommt remind.me ins Spiel. Das Start-Up wechselt kostenlos und regelmäßig deinen Stromanbieter und versucht so, dir eine maximale Ersparnis zu garantieren. Strom-Discounter, die am Ende Ärger machen können, vermeidet man dabei nach eigenen Angaben.

