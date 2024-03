Wichtig zu verstehen ist, dass der Grundversorger einer Region nicht der Betreiber des Stromnetzes ist. Meist denkt man, Stadtwerke sind die Grundversorger der Region. Doch dem ist oftmals nicht so. Ein Beispiel wären etwa die Stadtwerke in Bad Belzig. Die kleinen Stadtwerke sind aber selbst weder Grundversorger noch Netzbetreiber in dem kleinen brandenburgischen Ort. Sie bieten gar keinen Strom an. Netzbetreiber ist E.DIS Netz GmbH, Grundversorger wiederum ist hier E.ON Energie Deutschland. Im rheinischen Brühl, dem Sitz unserer Redaktion, wiederum betreiben die Stadtwerke Brühl das Stromnetz, ist aber gleichzeitig auch Grundversorger. Und in Berlin ist Stromnetz Berlin der Netzbetreiber, die Grundversorgung aber übernimmt Vattenfall.

Wer legt fest, wer für die Stromversorgung zuständig ist?

Beim Grundversorger handelt es sich um jenes Unternehmen, das in einem definierten Netzgebiet die meisten Kunden auf sich verbuchen konnte. Wer also schon einen guten Kundenstamm hat, der hat gute Chancen, auch Grundversorger in einer Region zu bleiben. Das gilt vor allem dann, wenn in der Region viele wechselunwillige Kunden wohnen. Oder aber, wenn der Grundversorger auch jenseits des Standardtarifes attraktive Angebote hat und die Kunden so halten kann.

So findest du deinen Grundversorger heraus

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Einer ist der Blick auf deine letzte Stromrechnung. Dort findest du nicht nur deine Zählernummer, sondern auch deinen Netzbetreiber. Die andere Möglichkeit ist die Webseite störungsauskunft.de. Hier kannst du deinen Ort oder deine Postleitzahl eingeben und herausfinden, wer dein Netzversorger ist.

Wozu überhaupt die Grundversorgung?

Beziehst du eine Wohnung neu und machst das Licht an, hast du vermutlich noch keinen Stromtarif abgeschlossen. Dennoch fließt Strom. Dieser muss von jemandem berechnet werden – das ist der Grundversorger. Viele Kunden nutzen den Tarif, ohne sich um einen anderen, günstigeren Anbieter zu kümmern. Der Vertrag, der durch konkludentes handeln – nämlich das Nutzen des Stroms in der Wohnung – zustande gekommen ist, läuft dann einfach weiter. Dabei ist der Grundversorger meist nicht der billigste Anbieter, doch die Nutzung ist bequem und der Anbieter in aller Regel auch seriös.

Die Grundversorgung unterscheidet sich von der sogenannten Ersatzversorgung. Diese kommt zum Tragen, wenn dein bisheriger Stromanbieter seinen Dienst einstellt. Damit weiterhin Strom fließen kann, fällst du dann quasi über Nacht in den Schoß des Grundversorgers – nutzt aber einen Ersatzversorgertarif. Dieser kann identisch mit dem Tarif der Grundversorgung sein, muss es aber nicht. Der Vorteil der Ersatzversorgung: Es gibt keinerlei Kündigungsfrist. Du kannst sofort einen neuen Anbieter beauftragen, dich mit Strom zu liefern. Das geht aufgrund der Prozesse im Hintergrund in der Regel nicht zum nächsten Tag, muss aber auch keine zwei Wochen dauern. Die Ersatzversorgung selbst dauert maximal drei Monate, danach bist du im Grundversorger-Tarif. Dieser hat dann zwei Wochen Kündigungsfrist.

