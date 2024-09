Strom bald günstiger für alle? Das ist der Grund

Gaskraftwerke besaßen bisher einen entscheidenden Vorteil gegenüber Solarparks. Obwohl die Gestehungskosten pro Kilowattstunde (kWh) Strom bei Wind- und Solarparks schon länger günstiger waren, können Gaskraftwerke den Strom genau dann liefern, wenn man ihn auch benötigt. Damit man erneuerbare Energien mit einer vergleichbaren Verfügbarkeit und Planbarkeit nutzen kann, sind Batteriespeicher zu den Erzeugungsanlagen notwendig. Bisher war dieser Faktor ein Kostentreiber, der manchen Solarpark auch teurer als Gaskraftwerke gestalten konnte. Möchte man Strom als Solar- und Windkraft flexibler nutzen, sind Großspeicher im Stromnetz unerlässlich. Umso erfreulicher ist es, dass sich dort eine Änderung anbahnt.

Kosten für Solarparks mit Batteriespeicher günstiger als Gaskraftwerke

Wie aus der aktuellen Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) hervorgeht, haben sich die Kosten für Solarparks inklusive Batteriespeichern geändert. Jetzt sind sie im Komplettpaket bereits günstiger als fossile Stromlieferanten. Um einen Vergleich zu erzielen, ging das ISE von einem Verhältnis der installierten PV-Leistung zur Batteriekapazität von 3:2 aus. Das bedeutet, wenn ein Solarpark eine Leistung von 300 Megawatt besäße, sollte die Batteriekapazität dazu 200 Megawatt betragen. Mit zunehmender Speicherkapazität steigen zwar die durchschnittlichen Gestehungskosten pro kWh Strom. Dafür erhöht sich die Flexibilität der Anlagen jedoch drastisch – und damit auch die möglichen Erlöse, die der Strom zu Phasen mit großer Nachfrage erzielen kann.

Unterm Schnitt können Solarparks mit Batteriespeichern dadurch nicht nur das Stromnetz entlasten. Die Profitabilität der Anlagen steigt zudem an. Insbesondere im Hinblick darauf, dass immer mehr Solaranlagen in Deutschland entstehen. Die Phasen, in denen der Markt von negativen Strompreisen dominiert wird, steigen dadurch ebenso an. Ohne einen Stromspeicher dürften PV-Anlagen außerhalb der garantierten Einspeisevergütungen kaum einen wirtschaftlichen Gewinn erzielen. Es könnten sogar Abschaltungen nötig sein, damit die Netze in Regionen nicht überstrapaziert werden. Glücklicherweise haben bereits heute viele Investoren die Vorteile von Batteriespeichern erkannt, sodass die Zahl an gebauten und geplanten stetig zunimmt.

Strom aus Atomkraftwerke ist am teuersten

Laut Fraunhofer ISE liegen die Gestehungskosten bei PV-Batterie-Kombinationen mit einem Megawatt PV-Leistung bei 6 bis 10,8 Cent pro Kilowattstunde. Gas– und Dampfkraftwerke, die noch zu den günstigsten fossilen Energieträgern zählen, kommen bereits auf 8,8 bis 15,6 Cent. Selbst das jedoch nur, wenn sie ihre Wärme dabei zusätzlich verkaufen können. Die teuersten Anlagen sind laut Studie jedoch neugebaute Kernkraftwerke, die auf Kosten von 13,6 bis 49 Cent pro Kilowattstunde kommen. In diesen Summen sind dabei noch weder Folgekosten noch Endlagerung der Materialien eingerechnet. Die realen Kosten liegen somit deutlich höher.

Je größer der Anteil der günstigeren Kombination aus Erneuerbaren und Speichern ausfällt, desto günstiger könnte der Strompreis in Deutschland werden. Bei ausreichender Speicherkapazität stießen die Netze nicht mehr länger an ihre Belastungsgrenzen, teure Abregelungen wären nicht mehr oder deutlich seltener vonnöten. Damit dieses Vorhaben gelingt, ist jedoch ebenso ein ausreichender Ausbau der Stromnetze in Deutschland erforderlich. Nur mit allen nötigen Bestandteilen kann sich ein langfristig günstiger Preis dank ausreichender Flexibilität durchsetzen.